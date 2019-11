Le città più «vecchie» d’Italia

Bordoni in merito a rapina Cinecittà : Sicurezza preoccupa sempre di più : Roma – rapina con spari nei pressi di Cinecittà, in via Ciamarra, nella zona est della città. Un rapinatore è morto e anche il titolare del bar è rimasto ferito, ma guai a chiamarla Gotham City. A tentare il colpo erano in due ma nella colluttazione tra tabaccaio e rapinatori sono partiti due colpi di pistola con le inevitabili conseguenze. È ormai evidente come nella Capitale, che sia per regolamento di conti o per atti di delinquenza ...

Reddito (e pensione) di cittadinanza : più di un milione di domande accolte - ma è dramma lavoro : L'Inps ha comunicato i nuovi dati sulle domande del Reddito di cittadinanza: insieme a quelle per la pensione, si arriva ad...

Reddito di cittadinanza - Conte : “Impatto nullo sul lavoro? Va valutato in un periodo di tempo più lungo” : “Il Reddito di cittadinanza va valutato in un periodo molto più lungo. Sicuramente i va implementato nella fase attuativa. È importante lavorare ai capitoli più complessi di questa riforma, formazione e occupazione, e la ministra Catalfo ci sta lavorando”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, a margine della presentazione del rapporto Svimez 2019 L'articolo Reddito di cittadinanza, Conte: “Impatto nullo sul lavoro? Va ...

Ecco le città più green d’Italia : Piazza del Duomo a Trento, città più green d’Italia secondo Legambiente (foto: Getty Images). È Trento la città più green d’Italia, secondo il 26° Ecosistema urbano, il rapporto annuale di Legambiente, Ambiente Italia e il Sole 24 Ore. All’ultimo posto, tra i 104 capoluoghi di provincia, c’è Catania, mentre Vibo Valentia e Siracusa restano fuori classifica per mancanza di dati. Sul podio accanto a Trento (per la prima ...

Le città più a rischio per il cambiamento climatico : Rio de Janeiro 35, Barcellona 30, Parigi 24, Venezia 21, Cape Town 20, Kinshasa 17, Calcutta 16. Potremmo continuare così, a snocciolare numeri, tanto più alti quanto sono maggiori i rischi ambientali che corrono le città in giro per il mondo a causa del clima. Ma in realtà la fotografia più eloquente è racchiusa, ancora una volta, in poche parole: nessuna città è al sicuro. I cambiamenti climatici mettono a rischio il pianeta ovunque. A ...

Pioneertown la città più funky del deserto californiano : Pioneertown, la Brooklyn del desertoA due ore da L.A.La città di Roy RogersLa nuova vitaUna nuova vita ancoraI nuovi abitantiNuovi abitanti The CantinaSir McCartney suona quiPolvere e stelleUn saloon, una strada polverosa, una cappella di legno, un piccolo carcere e un cartello stradale che dice: Hoof ‘N’ Foot Only (solo con gli zoccoli o a piedi). Così si viene accolti a Pioneertown, una città a due ore da Los Angeles che sembra il ...

Clima - Legambiente : “Le città hanno bisogno di più alberi e spazi verdi” : Nella lotta ai cambiamenti Climatici anche il verde urbano rappresenta una preziosa ed efficace risorsa. Da Catania a Forlì, passando per Milano e Verona arrivano alcune buone pratiche green che hanno al centro proprio il verde urbano e che lasciano ben sperare, perché piantare alberi in città non è solo una questione estetica e di arredo ma riguarda anche la qualità di vita delle persone e dell’aria che respirano. Le piante e le zone ...

Trento città più green d’Italia nella classifica di Ecosistema Urbano. Seguono Mantova e Bolzano. Vibo Valentia e Siracusa le peggiori : È Trento la città più verde d’Italia. Lo dice la classifica di Ecosistema Urbano 2019, la ricerca di Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sulle performance ambientali dei capoluoghi di provincia pubblicata dal quotidiano economico. Il capoluogo trentino supera in vetta Mantova, città che si era aggiudicata lo scettro di città più green nel 2018 e che per il 2019 deve “accontentarsi” del secondo posto in classifica, ...

Reddito di cittadinanza sospeso a 100mila famiglie : chi non riceverà più il sussidio mensile : Circa 100mila famiglie non hanno inviato i documenti per integrare la domanda per il Reddito e la pensione di cittadinanza inviata a marzo, sulla base dei requisiti poi cambiati dal Parlamento. Per queste famiglie viene quindi sospeso il pagamento del Reddito di cittadinanza, con la possibilità di un risparmio per lo Stato di circa due miliardi.Continua a leggere

Cittadini-consumatori sempre più soli - rafforzare norme e strumenti a tutela dei diritti : Sono in corso a Chianciano Terme in Toscana i lavori della XVIII sessione Programmatica del Consiglio nazionale dei Consumatori e Utenti che comprende le associazioni maggiormente rappresentative in Italia.Appuntamento importante che cade nel ventesimo anniversario dall’insediamento del Cncu, avvenuto il 2 febbraio 1999, sotto la presidenza di Antonio Lirosi, tra i padri del consumerismo italiano. Organismo nato grazie alla legge n. 281 ...