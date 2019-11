Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019) I calciatori dell’Arsenal Mezut Ozil e Sead Kolasinac erano stati aggrediti lo scorso luglio da due ladri, che in pieno centro a Londra erano scesi da una moto e li avevanoti con un. La polizia inglese, ora, ha diffuso undella tentata rapina, in cui si vede la reazione di Kolasinac, che li mette in fuga. L'articololocole ilundell’aggressione a Ozil e Kolasinac proviene da Il Fatto Quotidiano.

Noovyis : (Ladro lo minaccia col pugnale e il calciatore reagisce: spunta un nuovo video dell’aggressione a Ozil e Kolasinac)… - ilfattovideo : Ladro lo minaccia col pugnale e il calciatore reagisce: spunta un nuovo video dell’aggressione a Ozil e Kolasinac - Alextrader62 : Il governo ladro minaccia ancora i risparmi. Ora si sente parlare di aumento dell'imposta di bollo sui conti corren… -