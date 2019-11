La Serie A snobba i vivai | e i talenti fatti in casa scappano all’estero

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 7 novembre 2019) Che non sia un campionato per giovani laA, è ormai un luogo comune. Poi arrivano i dati a certificare il trend di invecchiamento costante del torneo italiano, ed ecco che il cliché prende una forma ben più consistente. Il Cies, l’osservatorio sul calcio europeo, ha stilato un report “demografico” sulle condizioni del pallone a livello comunitario. E l’Italia ne esce maluccio, anche in questo caso. Gli “homegrown players”, i calciatori cresciuti nei, rischiano di diventare spesso degli “scappati di” e non nell’accezione negativa che se ne dà: c’è poco posto per loro, e quindi sono costretti ad andare all’estero. InA sono l’8,9%, peggio di noi c’è solo il campionato turco. Tecnicamente si tratta di giocatori tesserati da un club per almeno tre stagioni tra i 15 e i 21 anni: italiani per carriera. ...

napolista : La #SerieA snobba i vivai, e i talenti fatti in casa scappano all’estero Report del #Cies: Gli “homegrown players”… - DottorZivalo : @PrimeVideoIT Io ce l’ho, ma mica per quegli obbrobri delle “serie originali”, bensì per la gran quantità di film i… - ItaSportPress : Juventus, Pjanic snobba l'Inter e attacca: 'Non ci importa di loro. Le squadre forti vincono senza alibi...' -… -