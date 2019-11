Bomba dalla MLS | “Ibrahimovic sta per tornare in Serie A”

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) Don Graber, il proprietario del campionato calcistico statunitense, ha parlato ai microfoni di ESPN. Il magnate si è lasciato sfuggire un’indiscrezione che fa sognare i tifosi del Milan. Si è sempre parlato di mancanza di esperienza nella squadra rossonera di questa stagione. Esperienza che potrebbe arrivare con Zlatan Ibrahimovic, nome accostato più volte al Milan. Il commissioner della MLS ha dichiarato: “Zlatan è un personaggio interessante, mi tiene molto impegnato e hai bisogno di questi giocatori come successe con Beckham anni fa. Lui ha 38 anni e ora è stato preso dal Milan, uno dei club più importanti al mondo. Ha quasi battuto tutti i record di gol segnati in soli 2 anni, spero rimanga ma dipende dai Galaxy: sono stato felice di averlo qui e mi piacciono i momenti con lui, specie quando parla in terza persona”, parole che fanno già sognare la Milano ...

