ATP Finals 2019 | Novak Djokovic torna numero uno se… Tutte le combinazioni | che duello

Fonte : oasport

(Di giovedì 7 novembre 2019) Domenica scattano le ATP, ma in palio a Londra non ci sarà solo l’ultimo titolo dell’anno, ma anche la vetta del ranking mondiale. A contendersi iluno del mondo saranno Rafael Nadal e. Lo spagnolo ha superato il serbo propria in questa settimana, ma il nativo di Belgrado ha la possibilità di effettuare un nuovo sorpasso. La presenza del maiorchino è ancora in forte dubbio, ma alla fine Nadal dovrebbe essere presente a Londra. Dall’altra parte c’è unin grande forma e reduce dalla vittorie nel Masters 1000 di Parigi Bercy. Il serbo cercherà di chiudere l’anno dauno del mondo, ma tutto dipenderà dal rendimento di Nadal a Londra. Andiamo a vedereleche possono permettere adi sorpassare Nadal.UNO SE…. 1° Caso: Nadal non arriva in finale Arriva ...

acmilan : Break a leg on your #NextGenATP Finals debut tonight @janniksin! ???? Stasera inizia l'avventura di Jannik Sinner al… - WeAreTennisITA : Ha 18 anni, si chiama Jannik ed è già la star delle Next Gen Atp Finals 2019. Con quella bella faccia pulita e quel… - Eurosport_IT : SINNER, una vittoria da grande! ???? L'azzurro rimonta Tiafoe e fa impazzire il pubblico di Milano... BRAVISSIMO! ?… -