Zingaretti | A forza di tirare | la corda si spezza

Fonte : blogo

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Nelle ore in cui l'esecutivo di Giuseppe Conte sta cercando di trovare un accordo con ArcelorMittal per scongiurare la chiusura dello stabilimento ex Ilva di Taranto, il segretario del Partito Democratico Nicolaha convocato il vice Andrea Orlando e i capigruppo PD alla Camera e al Senato, Graziano Delrio e Andrea Marcucci, per fare il punto della situazione sulla manovra, ma anche sulla questione dell'ex Ilva visti gli ultimi sviluppi.Da quell'incontro è trapelata una sorta di esasperazione nei confronti di due figure in particolare, Luigi Di Maio e Matteo Renzi. Il primo si è detto molto cauto sulla manovra finanziaria ed è in parte responsabile della rimozione dello scudo penale per lo stabilimento di Taranto, attribuito al governo gialloverde in cui ricopriva ben tre cariche. Il secondo, leader di Italia Viva, ha abbracciato la politica del "No Tax" quando è evidente ...

