Niente posate? Non mangi | pranzo a scuola negato a bimbo di terza elementare

(Di mercoledì 6 novembre 2019): ecco cosa è accaduto ad un piccolo alunno didellaprimaria “Bruno Ciari” di Grugliasco (Torino). Il bambino non ha potuto consumare ile i suoi genitori sono stati chiamati dall’insegnante affinché il piccolo fosse riportato a casa. A riportare la storia è il Corriere della Sera.“Erano tutti in refettorio, cosa ci voleva a prestargli forchetta e coltello? – si domanda il papà -. Si sarebbe potuto risolvere tutto con un avviso sul diario, chiedendoci soltanto un po’ più di attenzione”. All’istituto comprensivo «66 Martiri» di Grugliasco il pasto domestico è permesso, anche se è ancora da stabilire la cifra da pagare per l’assistenza dopo la sentenza della Cassazione che non lo riconosce più come un diritto ...

