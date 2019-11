LIVE Virtus Bologna-Ulm 32-37 | EuroCup basket in DIRETTA | partita più equilibrata del

Fonte : oasport

(Di mercoledì 6 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34-40 Tecnico a Ricci, Willis segna il libero. 34-37 Gaines freddo dalla lunetta. 32-37 Tripla frontale di Ricci. 29-37 Obst dominante! Appena gli vengono lasciati due metri punisce il marcatore. 29-34 Penetrazione nel traffico di Philipps, poi tripla di Markovic. 26-32 Teodosic spara da tre e insacca. 23-32 Obst dalla linea dell’arco non sbaglia. 23-30 Penetrazione vincente di Hayes. 21-28 Teodosic da tre risponde al canestro in avvio di Jerrett. INIZIATO IL SECONDO PERIODO. 18-26 La tripla di Obst chiude la prima frazione di gioco. 18-23 Hunter preciso a cronometro fermo. 16-21 Hunter finalizza dopo un passaggio dietro la schiena di Markovic. 14-21 Tripla di Teodosic che infiamma il PalaDozza. 11-21 50% ai liberi di Hinrichs. 11-20 Rimbalzo offensivo e canestro per Schilling. 11-18 Pajola premia il no look di Teodosic, ...

