L’app Samsung Members finalmente supporterà la modalità notte | ma non prima dell’anno

Possedete un Samsung Galaxy S10? L’app PlayGalaxy Link ha un regalo per voi : L'applicazione di streaming per videogiochi PlayGalaxy Link adesso supporto il Samsung Galaxy S10, S10 5G, S10e e S10+ L'articolo Possedete un Samsung Galaxy S10? L’app PlayGalaxy Link ha un regalo per voi proviene da TuttoAndroid.

Solo alL’apparenza Samsung Galaxy S10 Lite : incredibile la batteria e tutto il resto : Non potevano mancare altre indiscrezioni relative al Samsung Galaxy S10 Lite, un dispositivo che per molti anni è mancata al parco smartphone del colosso di Seul e che potrebbe ritornare prepotentemente sulla scena nel giro di poco tempo. Come riportato da 'Slashleaks.com', dovrebbe trattarsi di un telefono contraddistinto dal product-code 'SM-G770F/SD', e con una batteria da 4370mAh (se i rumors fossero confermati si tratterebbe di un modello ...

L’applicazione My BP Lab 2.0 si aggiorna e abilita il tracking della pressione sanguigna sul Samsung Galaxy Watch Active 2 : Il Samsung Galaxy Watch Active 2 è uno fra i migliori smartWatch attualmente presenti sul mercato. Il prezzo così competitivo e l’aspetto curato lo rendono adatto a qualsiasi tipo di utente, anche a chi non ha problemi a spendere cifre piuttosto importanti per acquistare uno smartWatch. Oltre all’aspetto di sicuro impatto, il Samsung Galaxy Watch Active 2 è valido anche per il parco sensori montato al suo interno, tale da non temere ...

Samsung Galaxy Note 10 ottiene nuovi dati e funzionalità per L’app Samsung Weather : I possessori di un Samsung Galaxy Note 10 avranno accesso a nuove funzionalità dell'app Samsung Weather, tra cui avvisi meteo emessi dal governo per alcuni paesi, mappe radar e videoclip meteorologici dal team editoriale di The Weather Channel, fornitore dell'applicazione. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 ottiene nuovi dati e funzionalità per l’app Samsung Weather proviene da TuttoAndroid.