Udinese | il retroscena | tensione altissima tra Tudor e 4 calciatori NOMI e DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) L’è reduce dal blitz dell’11^ giornata del campionato di Serie A, i bianconeri hanno vinto un importantissimo scontro per la salvezza contro il Genoa, 1-3 il risultato finale in rimonta grazie alle reti di De Paul, Sema e Lasagna. Dopo la pesante sconfitta contro la Roma l’ha deciso di esonerato l’allenatore, in panchina è andato Luca Gotti che si è presentato con una grande vittoria. Adesso la squadra bianconera è al lavoro per preparare la sfida contro la Spal nel secondo scontro per la salvezza consecutivo, molto probabilmente ci sarà in panchina ancora Gotti che però non ha intenzione di proseguire l’avventura anche nelle prossime partite. L’sceglierà il nuovo allenatore dopo la sfida contro la Spal e potrà sfruttare la pausa per la Nazionale per prendere la giusta decisione, iin corsa sono quelli di ...

