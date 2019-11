Samsung regala le Galaxy Buds con l’acquisto di questi smartphone e tablet

Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 5 novembre 2019)lancia una nuova promozione, chiamata "ti", che permette di ricevere le cuffiein regalo con l'acquisto di alcuniselezionati. L'articololecon l’acquisto diproviene da TuttoAndroid.

mondomobileweb : Samsung ti regala Galaxy Buds: nuovo concorso per ottenere gratis gli auricolari wireless - pcexpander : Amazon regala 90 giorni di Music Unlimited ai clienti selezionati: scoprite se vale anche per voi (scade oggi!)… - AppleNews_it : RT @pcexpander: Google One vi regala 3 mesi di YouTube Premium: li avete ricevuti? (foto)#pcexpander #cybernews #android #samsung #lg #noki… -