Pensioni | Zingaretti | ‘via quota 100? no furia iconoclasta’

Pensioni - Zingaretti : ‘Su Quota 100 giusto trovare un compromesso’ : Mentre a Palazzo Chigi continuano i lavori per gli ultimi ritocchi alla manovra economica e finanziaria per il 2020 che la prossima settimana dovrebbe approdare in Parlamento, continua senza sosta il dibattito politico, economico e sindacale sulla riforma delle Pensioni e in particolare sulla Quota 100, la misura introdotta in via sperimentale per tre anni dal precedentemente governo 'gialloverde' e che viene adesso confermata dall’esecutivo ...