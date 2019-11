Live Non è la d’Urso | parla Marco Nerozzi ex di Delia Duran accusato di aggressione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019) Sempre più ingarbugliata la storia tra Alex Belli, la compagnae l’ex marito di lei. L’attore a “- non è la” hadi, davanti al tribunale di Ravenna dove si era appena svolta l’udienza per il divorzio di. “Ha aperto la portiera della nostra auto, – ha raccontato Belli – ha tentato di tirarmi fuori, e scaraventato a terra, che nel frattempo era intervenuta. All’ospedale ci hanno dato qualche giorno di prognosi per degli ematomi e delle escoriazioni”.è intervenuto per dare la sua versione dei fatti. L’uomo ha premesso che non ce l’ha mai avuta con l’ex moglie, dopo otto anni di rapporto. È pur vero che si è avvicinato alla macchina: “Sono andato contro di lui, volevo dargli due schiaffi in faccia, questo lo ammetto. Ovviamente lui si è chiuso in macchina, io ho cercato di tirarlo ...

matteosalvinimi : Felice e orgoglioso di aver contribuito a fare la storia dell’Umbria, una terra meravigliosa e che non meritava 50… - matteosalvinimi : Speriamo che il governo stanotte non si inventi anche una tassa sulla NEVE?? E intanto in poche ore stanno sbarcando… - TheKolors : Non perdetevi la nostra session live per @Vevo di 'Pensare male' e 'Los Angeles'. La trovate qui:… -