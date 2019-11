L' elefante più furbo del web | evita così la recinzione elettrica

Fonte : today

(Di martedì 5 novembre 2019) L'animale ha trovato un intelligente escamotage per superare lache gli impediva di raggiungere la...

GiuseppeCunsol6 : RT @Pakisasso1: L'elefante viene legato da piccolo e non riescendo a Iiberarsi,impara che é inutile tentare e smette.Da grande sa che non c… - Pakisasso1 : L'elefante viene legato da piccolo e non riescendo a Iiberarsi,impara che é inutile tentare e smette.Da grande sa c… - Veronicalabrad6 : @Marty_Loca80 Stronzi, merdosi spero che la prossima volta si impallettino a vicenda. Quel piccolo elefante valeva molto più di loro. -