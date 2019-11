Ilva | Lezzi | ' Salvini | capitano dei miei stivali' | lui ironizza e le manda baci VIDEO

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 5 novembre 2019) La questionecontinua a tenere banco soprattutto in Parlamento. La senatrice del Movimento Cinque Stelle Barbaraè tra coloro che ha manifestato la posizione maggiormente contraria al cosiddetto 'scudo penale' che consentiva ai vertici di ArcelorMittal di godere di un'immunità su eventuali questione giudiziarie legate all'impatto ambientale del passato per la più grande acciaieria d'Europa. Il fatto che si sia arrivati alla cancellazione dello scudo per motivi legati alle conseguenze per la salute dei tarantini sembra destinato a portare al disimpegno da parte del colosso anglo-indiano. Questo, naturalmente, si traduce nella difficoltà a mantenere i livelli occupazionali nell'exed è su questa base che monta la polemica. In Parlamento è andato in scena un vero e proprio duello a distanza tra lae Matteocon quest'ultimo che è tornato ad inviare ...

MatteoRichetti : Giù il cappello per Barbara #Lezzi che in Senato spiega la vicenda #Ilva alla perfezione: “abbiamo usato prima la L… - CarloCalenda : Bibi’ ho già risposto a Bibo’. Ma forse troppo complesso. Agevolo versione semplificata. Avete votato emendamento… - AnnalisaChirico : Un partito serio non può votare un ‘emendamento Lezzi’, segno di decadimento culturale prima ancora che politico. L… -