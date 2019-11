I figli della Balivo non vogliono che esca | Tutto questo per due ore tra amiche e

Lucas Peracchi a Eva Henger : ‘Non ti ho denunciato - non voglio privare mio figlio della nonna’ : Il grande giorno è arrivato. Sono settimane che la questione tra Eva Henger, Mercedesz Henger e Lucas Peracchi tiene banco nei programmi di Barbara d’Urso. Sintetizzando: secondo Eva Lucas avrebbe plagiato Mercedesz per isolarla e tenerla sotto controllo e l’avrebbe picchiata; Mercedesz e il fidanzato Lucas Peracchi negano; madre e figlia non si parlano più; Lucas dice di essere stato accusato ingiustamente e minaccia di denunciare ...

Casey Affleck apocalittico "diventa" la madre della figlia molestata - : Cinzia Romani Il premio Oscar era stato coinvolto nel #MeToo e si rilancia dirigendo un thriller «femminista» L'ossessione americana per i drammi distopici sull'umanità estinta adesso ha un nuovo interprete, Casey Affleck. L'attore, premio Oscar per Manchester by the Sea, debutta alla regia con Light of my Life (in sala dal 21 con Notorius, dopo un passaggio alla Festa di Roma), intenso thriller da lui interpretato e scritto, dove un ...

Picchia la moglie - abusa sessualmente della figlia e maltratta i bambini per anni : arrestato : Per far smettere di piangere i bambini piccoli li infilava sotto la doccia con l'acqua gelata. Poi li mandava a letto tutti...

Milano - tentati abusi sulla figlia minorenne della compagna - arrestato un uomo di 44 anni : E' accusato anche di avere fratturato le costole e di avere danneggiato la milza alla donna con la quale convive. La ragazzina nascondeva i fratellini nell'armadio per evitare che assistessero alle aggressioni

Milano - picchiava la moglie e abusava della figlia di lei : arrestato un uomo di 44 anni con precedenti : picchiava ripetutamente la compagna 41enne e aveva compiuto atti sessuali nei confronti della figliastra di 14 quando la ragazzina aveva solo 12 anni. Per questo è stato arrestato a Milano un 44enne italiano accusato di maltrattamenti, violenza, lesioni e atti sessuali verso minori. L’uomo, già incriminato e processato per maltrattamenti, reato per il quale era stato assolto in appello nel 2015, ha precedenti anche per spaccio ed è stato ...

MARIA GRAZIA CUCINOTTA/ Le lettere del marito Giulio Violati e della figlia Giulia : MARIA GRAZIA CUCINOTTA a La Vita in Diretta, lettere del marito Giulio Violati e della figlia Giulia. L'attrice: "L'anno prossimo ci sposiamo di nuovo".

Palermo - crolla il pavimento della cappella al cimitero : madre e figlia precipitano nell’ossario : Dramma sfiorato nel giorno d’Ognissanti nel Palermitano. Due donne sono rimaste ferite nel cimitero di Balestrate. Mentre deponevano i fiori nella tomba del loro congiunto il pavimento della cappella di famiglia ha ceduto e le due donne sono precipitate nell'ossario sottostante. La madre è grave.Continua a leggere

Brasile - figlio Bolsonaro minaccia di sospendere democrazia per contenere proteste della sinistra : Il deputato, figlio del presidente Jair Bolsonaro, ha fatto riferimento all'adozione "un nuovo AI-5", un decreto simile a quello emesso nel 1968 dalla dittatura militare del Brasile. Persone arrestate per crimini politici o contro la sicurezza nazionale perdevano il diritto alla concessione di ‘habeas corpus’, potendo essere di fatto arrestate dalla polizia senza prove e senza mandato di cattura a tempo indeterminato.Continua a leggere

Il regime della follia - la tragica vicenda di Ida Dalser e del figlio avuto da Benito Mussolini : Durante il regime fascista i manicomi si riempiono di malati; accusare il nemico di pazzia è una delle armi più efficaci per ridicolizzarlo o metterlo a tacere. Si moltiplicano così gli infermi di mente per “malattia politica”, uomini e donne affetti da “mania grandiosa” o “paranoia” che, sebbene sani, difficilmente potevano resistere ad una condizione di disagio fisico e psicologico devastante. Ben 122 dei 475 ...

Il regime della follia - la tragica vicenda di Ida Dalser e del figlio avuto da Benito Mussolin : Durante il regime fascista i manicomi si riempiono di malati; accusare il nemico di pazzia è una delle armi più efficaci per ridicolizzarlo o metterlo a tacere. Si moltiplicano così gli infermi di mente per “malattia politica”, uomini e donne affetti da “mania grandiosa” o “paranoia” che, sebbene sani, difficilmente potevano resistere ad una condizione di disagio fisico e psicologico devastante. Ben 122 dei 475 ...

Foggia - la figlia della 53enne uccisa ad Orta Nova ha tentato di togliersi la vita : Tragedia sfiorata questa sera in una località della provincia di Foggia, dove la figlia 21enne di Filomena Bruno, la 53enne uccisa lunedì scorso ad Orta Nova probabilmente dall'ex genero, Cristoforo Aguilar, ha tentato di togliersi la vita questa sera, 30 ottobre. Come riferito già in alcuni recenti articoli sull'episodio in questione, la località in cui si trova la giovane, per motivi precauzionali, è tenuta segreta. Si sa solamente che vive da ...

Elisabetta Canalis - il look della figlia Skyler Eva nel mirino : la foto che fa discutere : Da Elisabetta Canalis splende il sole. La ex Velina mora di Striscia la Notizia, 41 anni compiuti a settembre scorso, da anni vive a Los Angeles, dove si è trasferita per amore del marito Brian Perri e qualche giorno fa mandava in tilt i suoi fan con uno scatto hot realizzato sotto al sole della California. “Ottobre in California, ma a quanto pare anche in Italia! 28 gradi”, scriveva la Canalis allegando a questa didascalia una immagine in ...

Le Iene - la falloplastica del figlio di Carmen Di Pietro : la reazione della madre è terrificante : Ennesimo scherzo architettato da Le Iene ad un personaggio famoso, e questa volta, a cadere nella rete del programma di Davide Parenti, è stata Carmen Di Pietro. Alla showgirl lucana è stato fatto credere che Alessandro, il figlio di 18 anni, imbarazzato dalle prestazioni sessuali con la sua fidanza

Vivono col cadavere della santona nascosto in casa per 17 anni : assolti marito e figlio : La Corte d'Appello di Torino ha ribaltato la sentenza di primo grado Aldo e Alfio Pepino, rispettivamente marito e figlio di Graziella Giraudo, la donna di Borgo San Dalmazzo venerata come una 'santona' quando era in vita e per questo imbalsamata dai familiari e tenuta in casa per ben 17 anni.Continua a leggere