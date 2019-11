Castellitto e Proietti in giuria alla finale di Tale e quale show

Fonte : blogo

(Di martedì 5 novembre 2019) AGGIORNAMENTO 5 NOVEMBRE 2019:a 5 nella puntatadi2019, insieme ai tre componenti fissi Goggi, Salemme e Panariello e con Gigi, a giudicare i finalisti dell'attuale edizione dellodi Rai1 diretto e condotto da Carlo Conti ci sarà l'attore e regista Sergio, fra poco proprio sulla prima rete Rai con "Pezzi unici". Venerdì 8 novembre in prime time su Rai1 andrà in onda la puntatadell'edizione 2019 di, l'appuntamento con il varietà del venerdì sera della Rete 1 della Rai condotto e diretto da Carlo Conti.Si chiude così anche il torneo 2019 del prestigioso spettacolo musicale prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Per giudicare i finalisti e proclamare il vincitore di questa edizione dellodiretto da Maurizio Pagnussat ad aiutare i tre moschettieri della, ovvero Loretta Goggi, ...

tvblogit : Sergio Castellitto con Proietti in giuria alla finale di Tale e quale show 2019 (Anteprima Blogo) - SerieTvserie : Sergio Castellitto con Proietti in giuria alla finale di Tale e quale show 2019 (Anteprima Blogo) -