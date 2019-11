Boxe – I dettagli di una collaborazione super per uno show da urlo a Barcellona

Fonte : sportfair

(Di martedì 5 novembre 2019) Matchroom Boxing Spain, Opi Since 82 e DAZN lanciano unoil 12 dicembre Matchroom Boxing, Opi Since 82 e DAZN sono lieti di annunciare idella loro nuovain Spagna costruita sull’enorme successo del lancio di Matchroom Boxing Italy nel novembre 2018. Matchroom Boxing continua la sua espansione a livello globale entrando in un nuovo territorio ed iniziando con il primo evento di Matchroom Boxing Spain al Palau Olimpic Vall D’Hebron agiovedì 12 dicembre. Nel clou della serata, che sarà piena d’azione, il beniamino locale Sandor Martin (35-2 con 13 KO) farà la prima difesa del titolo europeo dei pesileggeri contro l’ex campione Joe Hughes (17-4-1 con 7 KO) e il campione d’Europa dei pesi welter David Avanesyan (25-3-1 con 13 KO) affronterà lo spagnolo Jose Del Rio (29-8-1). Martin ha conquistato il vacante titolo europeo ...