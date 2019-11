Svelato il teaser di A Christmas Carol | il classico di Dickens nella miniserie del

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 4 novembre 2019) La notizia dell'adattamento di A(Canto di Natale, in italiano) per il piccolo schermo risale a maggio, ma il primodellacommissionata da BBC e FX è stato appena pubblicato. Le immagini anticipano le atmosfere e i toni di una produzione in tre parti scritta da Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, e prodotta da Tom Hardy, Ridley Scott, Dean Baker, David W. Zucker, Kate Crowe e Mona Qureshi. La direzione è affidata a Nick Murphy. Ildi Asvela Guy Pierce nei panni di Ebenezer Scrooge, protagonista della storia avvolto dalle tenebre, fra attività paranormali e un quartetto di spiriti, intento a rivisitare il passato e gettare uno sguardo a un oscuro futuro. L'adattamento prende spunto dagli eventi narrati nel romanzo, un racconto gotico colmo di riflessioni su temi quali la povertà e lo sfruttamento dei minori. Le ...

ItaEsports_IES : Hearthstone: svelato il primo teaser della prossima espansione! - -