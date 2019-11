Resto al sud 2020 | cos’è | a chi è rivolto | come funziona | modifiche e novità 2020

Fonte : leggioggi

(Di lunedì 4 novembre 2019)manovra: il bonusal sudconfermato. Ottobre 2019: novemila domande presentate, quattromila quelle approvate, dodicimila in compilazione. Sono i numeri di “al Sud”, l’incentivo introdotto nel 2017 per sostenere la nascita di nuove realtà imprenditoriali nel Mezzogiorno. Sono ben due i provvedimenti legislativi recentemente approvati dal Consiglio dei ministri che mirano a modificare l’impianto del bonus: Il Decreto Sisma che estende l’incentivo ai comuni interessati dal cratere sismico in Umbria, Lazio e Marche; Il Disegno di legge di bilancioche modifica per l’anno corrente e il prossimo la disciplina sui limiti di età per accedere alla misura. Senza dimenticare cheal sud era già stata oggetto diad opera della precedente Manovra (art. 1 comma 601 Legge n. 145/2018), la quale aveva innalzato di dieci anni il limite di età per accedere al ...

creti_davide : @battitomilan7 Solo perché non si possono vendere tutti... ma di questi salverei solo theo... l’unico giocatore VER… - vespamayer : @rumba_magica @ammaiFiamma @trueDariaMorgen Purtroppo non conosco l'A14 da cattolica verso sud.... Non so che probl… - PuorkEugenio : @rugiada71 @cirovarriale1 @mirkoriani @Marcell28077544 @SkyTG24 I TG ne hanno parlato dieci secondi... Poi basta..… -