Posticipo serie A, Spal-Sampdoria 0-1

Colpaccio della Samp in 'zona Cesarini' I blucerchiati lasciano la coda della classifica proprio alla. Un tiro di Strafezza non manca di molto l'incrocio. Ma l'occasione d'oro per i padroni di casa arriva poco dopo,quando Reca s'incunea in area: Audero respinge la prima conclusione, poi l'esterno non trova il bersaglio.Samp poco propositiva,Bonazzoli non arriva sull'improvvido retropassaggio di Tomovic che inguaia Berisha. Quando lo 0-0 sembra acquisito arriva (91') la zuccata vincente di Caprari (entrato da pochi secondi).(Di lunedì 4 novembre 2019)