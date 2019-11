Patty Pravo | La droga? Iniziai a casa di Schifano | aveva vasi pieni di pilloline

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 4 novembre 2019) La carriera, gli eccessi, gli amori.si confessa al Corriere della Sera, ripercorrendo il passato e confessando di guardare “al momento” e a cosa ha davvero voglia di fare, non disdegnando viaggi in solitaria, se è in cerca di tranquillità. Ho anche fatto la traversata atlantica in solitaria... Ne ho parlato con Giovanni Soldini e non si capacitava di come fossi viva, perché lui va super organizzato, io ero partita terra terra... Sono quasi crepata dalla noia: dovevo solo tenere su le vele. I viaggi da sola li ho imparati, poco più che ventenne, negli anni 70, perché, al Cairo, seduta sotto la Sfinge, sono diventata amica di un cammelliere vecchiotto. Mi ha passato una canna, mi ha insegnato i cammelli, mi ha portato nelle oasi.ha poi ricordato l’infanzia, affermando di essere stata cresciuta con una ...

