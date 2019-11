Museo di Roma in Trastevere | fino al 23 febbraio 2020 mostra ‘I Taccuini Romani’

Domani presso il Museo di Roma in Trastevere - alle ore 17 - incontro su Pino Pascali : Roma – La Sala Multimediale del Museo di Roma in Trastevere ospiterà un incontro su Pino Pascali e sul ruolo rilevante che l’artista pugliese assegnava alla fotografia, prendendo spunto dal libro Pino Pascali . Fotografie, curato da Antonio Frugis e Roberto Lacarbonara. All’ incontro , introdotto da Silvana Bonfili partecipano Roberto Lacarbonara e Raffaella Perna dialogando sull’attività poco conosciuta della fotografia di Pino ...

Roma. Museo delle Mura : quaranta foto di Berlino in trent’anni senza il muro : Il Museo delle Mura ospita fino al 10 novembre la mostra, ad ingresso gratuito, Non farmi muro !, una selezione di

“Cittadini del mare” : mostra fotografica al Museo di Roma in Trastevere : Dal 3 al 20 ottobre 2019 il Museo di Roma in Trastevere ospita fotografie di piccoli pescatori realizzate in quattro viaggi nel Mediterraneo Roma – Nei quattro viaggi nel Mediterraneo che ha intrapreso per il progetto FishMPABlue2 (in Croazia – Telašcica, Francia – Cap Roux, Grecia – Zante e Italia – Isole Egadi) Gianferro ha realizzato ritratti di pescatori e catturato la loro vita di tutti giorni, i loro gesti durante la pesca, la loro ...