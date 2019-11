Monsignor Mogavero | "Salvini? Non credo sia facile dialogare con lui"

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 4 novembre 2019) "Non basta brandire rosari e croci per definirsi cattolici". Non usa mezzi termini,Domenico, Vescovo di Mazara del vallo, intervistato dal Corriere della Sera sulla questione dei migranti e dei rapporti dei cattolici con l'ex ministro dell'interno Matteo Salvini. Il cardinal Ruini, che ha lavorato con lui nella Commissione migranti della CEI, ha di recente aperto al dialogo col leader leghista, con cuiè sempre stato molto critico. "Salvini? Lo incontrerei volentieri, ma dialogo resta difficile" "Lo incontrerei volentieri. Figurarsi, volevo incontrare Gheddafi, lui è meno impegnativo - è l'apertura, col freno a mano tirato, del prelato - ma con lui si può al massimo parlare. Nonlasci aperti margini di confronto. O sei con lui o sei contro di lui". La riflessione scivola poi sui rapporti tra mondo cattolico e ...

Corriere : Monsignor Mogavero: «Salvini? Non è in linea con il Vangelo» - Daniele_Manca : Monsignor Mogavero: «Salvini? Non è in linea con il Vangelo» (dopo Ruini che aveva difeso Salvini), @vpiccolillo - mattiapatrini_ : RT @il_sopra: Monsignor Mogavero: 'Salvini? Non è in linea con il Vangelo.' Io direi che è quasi agli antipodi. L'unico libro con il qua… -