Manovra | al via incontro governo-sindacati con Conte

Manovra - il testo oggi in Parlamento. Martedì al via la sessione di bilancio : le tappe e i tempi - con l’incognita dell’ostruzionismo leghista : La Manovra arriva oggi in Parlamento, con due settimane di ritardo rispetto alla data prefissata, il 21 ottobre. Dopo l’ok della Ragioneria dello Stato e la firma del capo dello Stato, Sergio Mattarella, lunedì la presidenza di Palazzo Madama riceve sulla sua scrivania il testo della prima legge di bilancio del governo giallorosso, aprendo ufficialmente la sessione dedicata Martedì pomeriggio con le consuete comunicazioni del presidente che ...

Manovra - Renzi : «Vetture aziendali - via la tassa. E avanti con o senza Conte» : Il veto di Italia Viva a nuove tasse nella Manovra, indicando però nel dettaglio le alternative per far quadrare i conti («perché io le leggi di Bilancio le ho fatte e le so...

Manovra - Renzi : «Vetture aziendali - via la tassa. E avanti con o senza Conte» : Il veto di Italia Viva a nuove tasse nella Manovra, indicando però nel dettaglio le alternative per far quadrare i conti («perché io le leggi di Bilancio le ho fatte e le so...

Manovra - Renzi : «Vetture aziendali - via la tassa. E avanti con o senza Conte» : Il veto di Italia Viva a nuove tasse nella Manovra, indicando però nel dettaglio le alternative per far quadrare i conti («perché io le leggi di Bilancio le ho fatte e le so...

Manovra 2020 - via libera Governo/ Cartine - Plastic e Sugar tax : ma Conte "meno tasse" : Manovra 2020, via libera del Governo Pd-M5s: Plastic, Sugar tax, mini tassa di 0.005 euro su Cartine e i filtri tabacchi. Conte però rilancia 'meno tasse'

Manovra 2020 - via libera Governo/ Cartine - Plastic e Sugar tax : ma Conte "meno tasse" : Manovra 2020, via libera del Governo Pd-M5s: Plastic, Sugar tax, mini tassa di 0.005 euro su Cartine e i filtri tabacchi. Conte però rilancia 'meno tasse'

Manovra - Fiscal board : “La Commissione fermò procedura di infrazione contro l’Italia con poca trasparenza e deviando da prassi” : L’iter che lo scorso anno ha portato la Commissione Europea a fermare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell’Italia per la Manovra del governo gialloverde è stato “poco trasparente” e ha costituito una “deviazione rispetto alle prassi” del passato. E’ il giudizio espresso da Niels Thygesen, presidente dello European Fiscal board – organo consultivo della Commissione in cui siede anche ...

Manovra - Commissione Ue verso il via libera preliminare al Dpb dell'Italia : La Commissione europea si prepara a dare il suo via libera preliminare al documento programmatico di bilancio dell’Italia, anche se il giudizio definitivo sulla Manovra sarà adottato a novembre. Lo riporta l’agenzia di stampa Agi.La Commissione avrebbe tempo fino a mercoledì per contestare la Manovra a causa di una deviazione grave dagli obiettivi del Patto di Stabilità e Crescita e chiedere una nuova versione ...

Manovra - Salvini : “Raddoppia l’acqua minerale per via della tassa sulla plastica - governo bugiardo” : Il segretario della Lega Matteo Salvini si scaglia contro la cosiddetta plastic tax, inserita nel documento programmatico di Bilancio approvato dal governo: "La tassa sulla plastica alla fine la paga chi va a fare la spesa. Non la paga Agnelli, la paghiamo noi. governo bugiardo: è questo l'aumento selettivo?".Continua a leggere

Manovra - il ministro Gualtieri risponde a Bruxelles : “Nessuna deviazione significativa e flessibilità per eventi eccezionali” : La lettera del ministro dell’Economia al vicepresidente della commissione Ue Valdis Dombrovskis e al commissario agli affari Economici Pierre Moscovici dopo la richiesta di chiarimenti giunta all'Italia

Manovra - Gualtieri risponde all’Ue : “Sul deficit deviazione non significativa considerando la flessibilità chiesta per il dissesto” : “La prevista variazione del deficit strutturale nel 2020 non costituisce una deviazione significativa“. E’ vero che il disavanzo depurato dagli effetti del ciclo economico e delle una tantum mostra in effetti un “leggero deterioramento”, dello 0,1%. Ma “l’economia italiana è ancora in condizioni negative, per cui l’aggiustamento richiesto è dello 0,5% del pil“. E, tenendo conto dello 0,2% di ...

Manovra - Moscovici : “Lettera diversa da quella inviata a governo precedente : c’è clima costruttivo” : Moscovici spiega la lettera della Ue all’Italia sulla Manovra e cerca di allontanare le voci di una crisi. "Penso che gli italiani non saranno affatto sorpresi dalla lettera - ha detto il commissario - non è certo un segreto e si sviluppa in un clima di trasparenza. Ho avuto l'occasione di incontrare Roberto Gualtieri a più riprese, i nostri servizi si parlano costantemente".Continua a leggere

Manovra : intesa su contanti - carcere per evasori e Bonus Befana. Rinviata la discussione sulle Partite Iva : Aggiornamento 09:30 - Il Governo ha raggiunto un punto d'intesa sulla Manovra, almeno per quanto riguarda il limite all'uso dei contanti ed il carcere per i grandi evasori. discussione Rinviata, invece, per quanto riguarda il regime forfettario alle Partite iva.La stretta all'uso dei contanti - con abbassamento a 2mila euro della soglia massima - è stata Rinviata al mese di luglio, così come le multe per i commercianti che non utilizzano il ...

Manovra - lettera Ue : “Rischio di deviazione significativa - dateci più informazioni su saldo strutturale e spesa entro domani” : La Commissione Ue chiede all’Italia entro domani “ulteriori informazioni sulla precisa composizione dei cambiamenti del saldo strutturale e gli sviluppi della spesa previsti nella Manovra”, necessarie per “stabilire se c’è un rischio di deviazione significativa dagli aggiustamenti richiesti” nel 2019 e 2020. A scriverlo, nella lettera inviata al governo e pubblicata martedì mattina sul sito della Commissione, sono ...