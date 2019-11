Fratello Metallo un frate cappuccino con la passione per il “metal”

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 4 novembre 2019) Fra i personaggi che animano il vasto mondo del rock, e che lo rendono multiforme, vivace e imprevedibile, una menzione speciale merita Cesare Bonizzi, meglio conosciuto come. Si tratta - per chi già non lo conoscesse - di uncon laper un genere musicale fra i più aggressivi e torbidi, quello appunto del. Per anni il francescano si è esibito, con la sua barba ieratica e con i panni poveri delminore, sui palchi maledetti del rock più duro e trasgressivo, territorio indiscusso di musicisti e cantanti urlanti, vestiti di pelle nera e borchie. Su questi palchi, per anni,ha dato fondo a tutto il suo talento, suonando e declamando con voce tenebrosa pezzi che parlano di Dio, dell’amore cristiano e del mistero della redenzione. Da qualche tempo si è ritirato in convento, forse per raggiunti limiti d’età ...