Conte | Se riparte il Sud riparte l’Italia

Conte : se riparte Sud riparte l'Italia : 11.30 "Se riparte il Sud riparte l'Italia. E'un'affermazione che nasce da una consapevolezza che deve guidare l'azione di governo". Lo dice il premier Conte alla presentazione del rapporto Svimez, spiegando che "negli ultimi 20 anni la politica ha disinvestito nel Sud, con conseguenze per tutto il Paese che ha perso competitività. Da qui l' impegno del governo a invertire la tendenza". Conte ha sottolineato poi il carattere di emergenza della ...

Inter-Borussia Dortmund - Conte : “Non dobbiamo concedere ripartenze. Lukaku? Si è integrato bene” : INTER BORUSSIA Dortmund Conte- Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Inter-Borussia Dortmund, ha colto l’occasione per evidenziare l’imminente sfida di Champions League, con nerazzurri chiamati alla vittoria per tenere vive le speranze del sogno europeo. Sul match di domani: “Basterà ripetere la gara contro il Barcellona? Questo non lo so, […] L'articolo Inter-Borussia Dortmund, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : si riparte a Soelden senza Marcel Hirscher. Pinturault e Kristoffersen si Contendono il trono - Paris terzo incomodo : Domenica prossima la Coppa del Mondo maschile ripartirà senza colui che l’ha monopolizzata nelle ultime stagioni, e cioè Marcel Hirscher, e tra i tanti scenari che si aprono improvvisamente c’è il possibile approdo sul podio della classifica generale di Dominik Paris. Il 30enne altoatesino della Val d’Ultimo è stato quarto assoluto l’anno scorso grazie a sette vittorie, quattro in discesa e tre in superG, se poi teniamo conto che Domme ha vinto ...

Sud : Conte - ‘invertiremo ritardo - se riparte Mezzogiorno riparte Paese’ (2) : (AdnKronos) – “Tra il 2008 e il 2018 l’Italia ha sperimentato un doppio divario di crescita – ha rimarcato il premier – esterno nei confronti della media Europea, e un divario interno fra le diverse aree del paese”.Conte ha snocciolato i numeri su questo tema: “Mentre il Pil dell’Ue – ha spiegato – è di circa 10 punti percentuali al di sopra dei livelli del 2008, il Pil italiano ...

Sud : Conte - ‘invertiremo ritardo - se riparte Mezzogiorno riparte Paese’ : Roma, 21 set. (AdnKronos) – “Il ritardo del sud dipende dal fatto che per troppi anni non sono stati compiuti gli investimenti necessari in queste aree. Il governo è profondamente convinto della necessità di invertire questo processo con un piano straordinario per il Mezzogiorno, proiettato in una dimensione strutturale di lungo periodo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Foggia per ...

Porta a Porta : Bruno Vespa riparte da Salvini e Zingaretti. Il premier Conte rimanda : Bruno Vespa Variazione sul tema. Nella prima puntata stagionale – in onda stasera alle 23.15 su Rai1 – Porta a Porta non ospiterà il premier in carica (come da tradizione) ma il suo principale oppositore. Sarà infatti Matteo Salvini il primo leader ad accomodarsi alla corte di Bruno Vespa, che nel medesimo appuntamento darà spazio anche al segretario Pd Nicola Zingaretti. Non pensiate però ad uno sgarbo istituzionale da parte ...

Porta a Porta - Bruno Vespa riparte con Matteo Salvini : "Ho chiamato Giuseppe Conte - ma..." : Bruno Vespa riparte stasera 10 settembre con Porta a Porta su Raiuno, per il 24esimo anno consecutivo, e esordisce con Matteo Salvini, ormai leader dell'opposizione di governo. Mercoledì 11 invece ci sarà il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Insomma, non saranno né il premier né un leader dei par