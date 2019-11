Fonte : repubblica

(Di domenica 3 novembre 2019) L.F., del 44, è stato rinvenuto in via del Veltro, nel rione di San Giacomo. Il corpo era sul balcone di un appartamento al terzo piano

StraNotizie : Trieste, cadavere con la gola tagliata infilato in un sacco - repubblica : Trieste, cadavere con la gola tagliata infilato in un sacco - aneipolos : RT @Agenzia_Ansa: Il cadavere di un anziano trovato in un sacco a Trieste #ANSA -