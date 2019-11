Milan-Lazio | Pioli | “ribattuto colpo su colpo” | poi boccia Leao

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019) “Ilha battagliato per 95′, abbiamo ribattutosu, ci abbiamo creduto. Ma abbiamo commesso troppi errori, dobbiamo essere piu’ precisi e puliti, fare le scelte di gioco giuste”. Sono le dichiarazioni a Sky, dell’allenatore del, Stefano, dopo la sconfitta (2-1) contro la. “La squadra e’ in crescita – aggiunge–, certo che servirebbe fare risultato per la nostra fiducia, per la classifica e per l’ambiente. Io vedo i giocatori convinti, ma siamo indietro: ilquesta sera si e’ sbattuto, non avremo tantissimi campioni, ma siamo tutti ottimi giocatori, possiamo toglierci soddisfazioni. Siamo giovani, ma maturi, dobbiamo capire come si interpreta la partita. La squadra oggi e’ uscita con la testa bassa, ma con la convinzione di avere dato molto e di essere ...

OptaPaolo : 1989 - La Lazio ha vinto fuori casa contro il Milan in Serie A per la prima volta da settembre 1989: 29 partite sen… - AntoVitiello : #Milan, con la #Lazio arriva la sesta sconfitta in 11 partite. Zona #Europa che si allontana sempre di più, nonosta… - MassimoCaputi : Dopo 30 anni la Lazio torna a vincere a San Siro in campionato contro il Milan. Un successo che vale il 4° posto fi… -