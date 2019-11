Mancano le flebo in ospedale | Mia madre pesa solo 37 chili

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 3 novembre 2019) E così, Monica, 43enne di Alghero, affetta dal morbo di Chron, rischia di morire per denutrizione: è arrivata are37. Il suo calvario è cominciato pressapoco 20 anni fa quando i medici le hanno diagnosticato l'infiammazione cronica intestinale, il mordo di Chron, per l'appunto. Si tratta di una patologia estremamente invalidante che provoca la formazione di ulcere nell'ultimo tratto dell'apparato digestivo e, di conseguenza, impedisce un corretto assorbimento del cibo. Per questo motivo, chi ne è affetto necessita di sacche alimentari integrative della dieta. È l'unico modo per mantenere un peso costante e per poter accedere successivamente ad un intervento di innesto intestinale, proprio come nel caso specifico di Monica. Ma, stando a quanto scrive La Nuova Sardegna, l'azienda sanitaria di Alghero latita. E lenutrizionali scarseggiano."All'Gemelli di ...

