Manovra | testo trasmesso al Senato

Manovra - c’è la bollinatura della Ragioneria : il testo a breve in Parlamento. Ricorso al deficit per 16 - 3 miliardi nel 2020 : La Manovra è stata bollinata dalla Ragioneria dello Stato. La nuova versione della legge di bilancio, la prima del governo giallorosso, verrà inviata a breve in Parlamento. Il testo è composto da 119 articoli ed è lungo 90 pagine. Uno dei primi interventi riguarda “la sterilizzazione delle clausole Iva” da 23 miliardi di euro. Dalla tabella finale di sintesi emerge che la Manovra farà Ricorso ad un deficit per un valore di 16,3 ...