Lucca Comics | ragazzi sfilano vestiti da soldati nazisti con svastiche e bandiere Un

(Di sabato 2 novembre 2019) Alcunihanno sfilato per le vie di, dove è in corso fino al 3 novembre il& games (uno dei più importanti appuntamenti europei per gli appassionati di fumetti e videogiochi) tradadell’esercito nazista. Il gruppo ha curato i costumi in tutti i dettagli e si è presentato con tanto di finto carro armato, fascia con la svastica al braccio econ le croci celtiche in mano. L’esibizione però non è piaciuta a tutti e ha scatenato una animata discussione tra i presenti. Un visitatore, in particolare, si è rivolto al gruppetto (impegnato a soddisfare le richieste di selfie e foto di altri partecipanti al festival). “Vergognatevi – ha detto loro – il nazismo non è un gioco. E questa è apologia del nazismo, che è vietata”. La scena, ripresa in un video, è stata pubblicata dal gruppo social Welcome to ...

