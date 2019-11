LIVE Djokovic-Dimitrov 7-6 | Semifinale Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA | primo set del serbo

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINESET 7-6 Clamoroso scambio condotto dache trova un muro contro e non riesce più a spingere, finendo per sbagliare banalmente. 7-5 NOVAK!!! SCAMBIO ESTENUANTE ESET PER ILCHE DEMOLISCE! 5-6 SET POINT NOLE! Altro scambio prolungato ed altro errore per il bulgaro: chance per il. 5-5 CHE SCAMBIO!!! DA NON CREDERE! Scambio in apnea di Nole che viene dominato da, che sale in cattedra ma dopo un rovescio clamoroso ed essersi aperto il campo, sbaglia clamorosamente il diritto a volo. 4-5 Si difendema Nole aggredisce sul diritto del bulgaro, che ora potrà involarsi verso la conquista del set. 3-5 Clamoroso doppio fallo di Nole. 4-3 Errore dicon il rovescio che scappa via. 3-3 Servizio e diritto fulmineo in diagonale del bulgaro. 3-2 Ottimo servizio del ...

