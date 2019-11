Il papà che ha ispirato Salvatores | Mio figlio in coma non è un criminale

Venezia - 19enne in coma è figlio di Franco Antonello : papà che si è dedicato al figlio autistico : Il 19enne in coma dopo essere stato coinvolto nello schianto di Musile di Piave, dove è morta la 18enne Giulia Zandarin, è figlio di Franco Antonello, l'imprenditore veneto che ha dedicato tutta la sua vita all'altro figlio affetto da autismo, Andrea, e la cui storia ha ispirato il romanzo "Se ti abbraccio non aver paura" e il film di Gabriele Salvatores, "Tutto il mio folle amore".Continua a leggere

Gabriele Cirilli ricorda papà Mario/ "Da 27 anni la mia stella che brilla!" : Gabriele Cirilli, il commovente ricordo del padre sul suo profilo di Instagram: ecco la sua dedica a 27 anni dalla sua drammatica morte.

Mick Schumacher : “Vettel è come un padre - Michael lo era per lui. Il futuro? Sogno la Ferrari - sento il DNA di papà” : Mick Schumacher sta disputando una stagione difficile nel Mondiale F2, al volante della Prema Racing ha conquistato 51 punti ma è riuscito a vincere la sprint race in Ungheria anche se nell’ultimo Gran Premio disputato a Sochi è stato costretto a due ritiri. Il figlio d’arte ha fatto il salto di categoria dopo aver vinto il Campionato Europeo di Formula 3, in questa annata ha anche guidato la Ferrari di Formula Uno durante i test di ...

Diplo che porta in consolle suo papà durante uno show è TUTTO : Adoriamo <3 The post Diplo che porta in consolle suo papà durante uno show è TUTTO appeared first on News Mtv Italia.

Omicidio Sacchi - il papà in lacrime : «Mio figlio Luca pulito - è morto senza sapere perché» : «Mio figlio era stupendo, sempre col sorriso e con tanta voglia di vivere. Aveva moltissime passioni, tra cui prima d'ogni cosa lo sport, la palestra, le moto. Voglio che comprendiate la...

Il papà di Thanos Jim Starlin sulle critiche ai film Marvel : “Ognuno pensi ciò che vuole” : Lui è il papà di Thanos, uno di quei personaggi che in molti avranno imparato a conoscere al cinema nella decennale saga del Marvel Cinematic Universe conclusasi nel 2019 con Avengers: Endgame. Ebbene, prima di approdare sul grande schermo, il titano pazzo era nato in un albo di Iron Man nel 1973, che ha segnato la carriera del suo sceneggiatore, Jim Starlin, il quale si è portato dietro il personaggio per anni, fino all’ideazione della ...

Morto l’avvocato Salvatore Gallina Montana : difese il “papà” della mafia - Michele Greco : Lutto nel Foro di Palermo. Si è spento all'età di 91 anni il noto avvocato penalista Salvatore Gallina Montana. Dagli anni Cinquanta aveva partecipato ai processi più importanti che si sono tenuti in Sicilia: tra i suoi clienti diversi capimafia. I funerali si svolgeranno domani alle 11, nella chiesa di Valdesi.Continua a leggere

Papa Francesco in angoscia : "Sfumature addirittura negative". Rivoluziona anche l'Archivio segreto vaticano : l'Archivio segreto vaticano, da oltre 400 anni al servizio della Santa Sede, cambierà nome. Papa Francesco, con una lettera apostolica in forma di Motu proprio, ha deciso di denominarlo Archivio apostolico vaticano. Nella lettera, si legge su Vatican News, Bergoglio spiega le ragioni di questa modif

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Papa : "Anche la Chiesa deride i poveri a volte" : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Il Papa nell'omelia di oggi: "Anche la Chiesa deride i poveri a volte". Le sue parole, 27 ottobre 2019,

Sinodo sull’Amazzonia - sui preti sposati la parola passa al Papa. Che dovrà anche decidere se introdurre il “peccato ecologico” : Sarà Papa Francesco a stabilire se e come recepire l’apertura ai preti sposati fatta dal Sinodo speciale dei vescovi sull’Amazzonia. Bergoglio ha già annunciato che spera di pubblicare entro il 2019 la sua esortazione apostolica post sinodale, documento nel quale comunicherà le sue decisioni in merito al documento finale approvato dal Sinodo con la maggioranza dei due terzi richiesta. I vescovi hanno chiesto al Pontefice “di stabilire criteri e ...

Il bambino sta sempre male - quando il papà capisce la motivazione rimane sconvolto e la rende pubblica perchè può capitare a chiunque : Un bambino sempre molto curato dai genitori era perennemente ammalato. I genitori lo avevano portato da tanti medici ma nessuno di loro era riuscito a capire la natura del malessere del bambino. E ogni volta i genitori tornavano a casa affranti senza aver avuto alcuna risposta soddisfacente ma con il bambino sempre male. Un giorno il papà avvertì che dal beccuccio del bicchiere del bambino, quello a cui beveva sempre proveniva un ...

Spiraglio per preti sposati - parola ora a Papa. “Riconvocherò commissione su diaconato femminile” : Si apre uno Spiraglio per l'ordinazione sacerdotale di persone sposate. Non sono i 'viri probati', ovvero persone riconosciute dalla comunita' ma prive di una formazione specifica, ma coloro che sono gia' diaconi permanenti. Persone, anche sposate e con famiglia, ma che hanno fatto gia' un percorso preciso all'interno della Chiesa fino ad arrivare all'ultimo gradino prima appunto del sacerdozio. Nessun passo in avanti per le donne: la questione ...

I vescovi al Papa : “Aprire il sacerdozio anche ai preti con famiglia” : Nel documento finale del Sinodo sull’Amazzonia anche la richiesta di un ministero istituito con una «donna dirigente di comunità» e le voci a favore del diaconato femminile

"Riconvocherò la commissione diaconato femminile". Il Papa a conclusione del Sinodo sull'Amazzonia : Il Papa, a conclusione del Sinodo sull’Amazzonia, ha annunciato che riconvocherà la commissione per studiare la possibilità di istituire il diaconato femminile con nuovi membri. Lo ha detto lo stesso Bergoglio parlando a braccio, in spagnolo, ai Padri sinodali. “Ci sono alcune cose da riformare - ha detto - la chiesa sempre è in riforma”.Il Pontefice ha poi confermato che nei prossimi mesi ...