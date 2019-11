Var che vince | Var che perde | fate il vostro gioco

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 1 novembre 2019) Un’avversione antropologica. Come spiegare altrimenti, se non attraverso i paradossi, l’operato della casta arbitrale nei confronti di una società professionistica che ha un suo popolo, un bilancio sano e un gruppo di giocatori che vorrebbero aspirare a un titolo sportivo? Escludendo la dimensione politica della vicenda e quella sportiva, c’è sempre chi le prende, attraverso rigori, espulsioni e gol annullati, e chi le dà, aiutato da indulgenze e fischietti d’accompagnamento. Inutile parlare di rigori, se ci sono o non ci sono. Si cade in una trappola. Var che, Var cheQuello che è successo con la direzione arbitrale di Giacomelli in campo e Banti al Var, va al di là della fuorviante discussione calcistica. Basta dire che la tecnologia invocata dal Napoli è stata sì richiesta, ma non concessa. La scusa: non era evidente la gravità del fallo controverso. Per il Var, si poteva ...

