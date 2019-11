Udinese | Tudor esonerato Il vice Gotti in panchina contro il Genoa | poi Colantuono?

Udinese - tutto confermato : è ufficiale - esonerato Tudor : Ieri i primi sentori di un possibile sollevamento dall’incarico, in mattinata le conferme come riportato su queste pagine. All’ora di pranzo, l’ufficialità: Igor Tudor non è più l’allenatore dell’Udinese. Pagate a caro prezzo le due pesanti sconfitte contro Atalanta e Roma (in superiorità numerica), che hanno portato la squadra friulana dall’essere la miglior difesa del torneo alla quintultima in soli ...

Panchina Udinese - Tudor verso l’esonero : atteso ad ore il ribaltone : Panchina Udinese – Crisi sempre più evidente in casa Udinese, la squadra di Tudor è reduce da due sconfitte pesantissime, la prima in trasferta contro l’Atalanta con il clamoroso risultato di 7-1, la seconda in casa contro la Roma, 0-4 il risultato nonostante la superiorità numerica e ben 3 gol presi con l’uomo in più. Nel complesso la stagione del club bianconero può essere considerata deludente e ben al di sotto delle ...

Panchina Udinese - l’avventura di Tudor giunta ormai al capolinea : esonero vicinissimo per il croato : Le due pesantissime sconfitte subite contro Atalanta e Roma hanno spinto il club bianconero a profonde riflessioni, che dovrebbero determinare entro oggi l’esonero del croato Il destino di Igor Tudor sembra essere ormai segnato, la sua avventura sulla Panchina dell’Udinese pare sia giunta al capolinea. Le due sconfitte subite contro Atalanta e Roma, nonché gli undici gol incassati in quattro giorni, hanno spinto la dirigenza ...

Tudor esonerato?/ Udinese in crisi - altra sconfitta : tre opzioni per la panchina : Tudor esonerato? Udinese in crisi, sconfitta anche dalla Roma: panchina traballa. Tre opzioni per la sostituzione dell'allenatore croato. Ecco chi sono.

Panchina Udinese - Tudor sulla graticola : già individuato l’eventuale sostituto : Panchina Udinese – E’ una situazione delicata in casa Udinese, la stagione del club bianconero può essere considerata ben al di sotto delle aspettative. La squadra di Tudor si prepara per la partita della 10^ giornata del campionato di Serie A, sfida assolutamente da non fallire, di fronte però un osso durissimo, la Roma. L’Udinese dovrà disputare una partita coraggiosa e di qualità contro una squadra importante, i ...

Udinese - furia Marino contro la squalifica di Tudor : “Usati due pesi e due misure”. E tira in ballo Mazzarri : Pierpaolo Marino ha commentato la squalifica di Igor Tudor al sito ufficiale dell’Udinese. Il responsabile dell’area tecnica è infuriato con chi gestisce il sistema. In particolare, Marino fa riferimento al fatto che si siano usati due pesi e due misure con Tudor e Mazzarri. Questa la dichiarazione integrale al sito ufficiale dell’Udinese. “Siamo indignati, dopo la vicenda De Paul eravamo irritati, ora siamo ...

Fiorentina-Udinese - le dichiarazioni : Ribery esalta i tifosi - l’analisi di Montella e Tudor : “Io fenomeno? Il vero fenomeno e’ il nostro pubblico: tutto questo calore mi fa bene, e’ il motivo per il quale amo il calcio”. Sono le dichiarazioni di Franck Ribery dopo il successo della Fiorentina contro l’Udinese, grande prestazione per l’ex Bayern Monaco. “Abbiamo vinto una partita difficile – dice il 36enne attaccante francese, a Dazn – Che eta’ mi sento? L’importante ...

Udinese - Tudor in conferenza si sbilancia sulla formazione : “De Paul giocherà” : “De Paul giocherà, la Fiorentina è stata costruita per fare bene. Per noi è importante far bene la fase difensiva. Abbiamo gente di qualità, ho giocatori in grado di fare la differenza”. Sono le parole in conferenza stampa dell’allenatore dell’Udinese Igor Tudor in vista del match di Firenze di domenica. “La Fiorentina ha punte atipiche. Cambia il modo di difendere, Ribery e Chiesa sono tra i più forti in ...

Udinese-Bologna - le parole degli allenatori : Tudor si complimenta con i suoi - De Leo polemico : “Abbiamo fatto una buona partita in un momento difficile, complimenti ai ragazzi. Questo ci dà più tranquillità per lavorare meglio e migliorare”. Così Igor Tudor, allenatore dell’Udinese, commenta ai microfoni di RadioRai la vittoria contro il Bologna. “Non era facile perchè non raccogliendo tanto si perdono sicurezze. Ma oggi è andata bene e siamo contenti così”, ha aggiunto il tecnico croato. “In ...

Udinese-Bologna - Tudor : “Il calcio non è questione di vita o di morte”. Indicazioni importanti su Lasagna : “Gara decisiva? E’ importante ma il calcio non è questione di vita o di morte“. Igor Tudor, tecnico dell’Udinese, evita di caricare troppo la sfida di domani contro il Bologna. I friulani, dopo la vittoria all’esordio col Milan, hanno raccolto tre sconfitte e un pari. A preoccupare è il dato in attacco: zero gol segnati nelle ultime tre gare. “In fase difensiva siamo tra il sesto e il settimo posto per ...

Verona-Udinese - le dichiarazioni : Juric recrimina - Tudor soddisfatto - Stepinski fa mea culpa : “Anche oggi abbiamo creato tante occasioni e il pubblico si è divertito. La squadra ha fatto di tutto per vincere, nel primo tempo siamo stati un po’ prudenti mentre nel secondo abbiamo alzato il ritmo e stradominato”. Sono le dichiarazioni di Ivan Juric, allenatore del Verona, commenta lo 0-0 in casa contro l’Udinese ai microfoni di Sky. “Abbiamo fatto un’ottima prestazione ma stiamo raccogliendo troppo ...

Udinese in cerca di riscatto - domani si va a Verona : le parole di Tudor in conferenza : Tempo di rialzare la testa per l’Udinese dopo la sconfitta interna contro il Brescia, seguita a quelle con Inter e Parma (sempre in casa). Sembra un lontano ricordo la vittoria all’esordio contro il Milan, eppure è passato soltanto un mese. Nel frattempo per i friulani è già tempo di campionato, domani c’è l’anticipo della quinta giornata a Verona contro il Bentegodi. Altro scontro diretto per i bianconeri, queste ...

Udinese - indicazioni di Tudor su uomini e modulo : “De Paul? Squalifica eccessiva - è stato provocato” : “L’importante è che la squadra stia bene. Quanto visto in allenamento questa settimana mi dà fiducia. Siamo una squadra di qualità”. Conferenza stampa della vigilia per l’allenatore dell’Udinese Igor Tudor in vista del match di domani della Dacia Arena contro il Brescia. “Al netto degli episodi, le doti dei singoli alla fine ripagano. La mentalità di gruppo si acquisisce durante la settimana. Se il ...

Inter-Udinese - Tudor : “L’espulsione? De Paul ci è rimasto male” : “La squadra ha dato tutto fino all’espulsione che ha deciso la partita. Nonostante l’inferiorità numerica, abbiamo avuto anche qualche occasione per pareggiare. C’è delusione ma ho fiducia per il futuro e per le prossime tre partite”. Sono le parole del tecnico dell’Udinese Igor Tudor ai microfoni di Dazn al termine della gara persa a Milano. “L’espulsione? Rodrigo ci è rimasto molto male, ho ...