Sparatoria a festa di Halloween in California | “Diversi morti”

(Di venerdì 1 novembre 2019) Diverse persone sarebbero rimaste uccise in unaavvenuta durante unadia Orinda, nelladel Nord. Lo riportano vari media internazionali, alcuni dei quali indicano in tre o quattro il numero delle vittime, e diversi feriti. Al momento però le autorità non hanno fornito dettagli sul numero delle persone coinvolte. Il fuoco, secondo i media americani, è stato aperto in una casa di Lucille Way vicino a Knickerbocker Lane, non lontano dall’autostrada 24. L'articolodiin: “Diversi morti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

