Serve una grande discussione collettiva su cosa debba essere la sinistra oggi”

Per controllare lo stomaco non Serve più la gastroscopia - ora si usa una videocapsula : I disturbi allo stomaco frequenti e fastidiosi si sono potuti tenere sotto controllo, fino ad ora con la gastroscopia, una tecnica invasiva e per questo anche un po’ temuta. Ma da oggi tutto è cambiato perché ora si risolve la diagnosi con una videocapsula endoscopica. Questo metodo, la capsula endoscopica PILLCAM, non è altro che una capsula appunto che deve essere ingoiata e al cui interno ha una camera che filma le pareti dello stomaco e ...

Abbaiare alla Luna non Serve. Anche se - lì per lì - può farti sentire lupo : José Palacios, il suo domestico più antico, lo trovò che galleggiava sulle acque depurative della vasca da bagno, nudo e con gli occhi aperti, e credette che fosse annegato. Sapeva che era uno dei suoi molti sistemi per meditare, ma lo stato di estasi in cui giaceva alla deriva sembrava quello di chi non appartiene più a questo mondo.Non si azzardò ad avvicinarsi, ma lo chiamò con voce sorda secondo ...

LIVE Italia-Isole Salomone 0-0 - Mondiali calcio U17 2019 in DIRETTA : Nunziata lancia la coppia Gnonto-Cudrig - Serve una vittoria ampia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:50 Le nostre giovani promesse dovranno essere brave a gestire la pressione derivante dall’esordio in una competizione così importante e soprattutto evitare di sottovalutare l’avversario. 20:45 Gli azzurrini vanno a caccia di una goleada: significherebbe moltissimo partire con il piede giusto in modo da assicurarsi subito una buona differenza reti. 20:40 In contemporanea con la ...

LIVE Italia-Ungheria calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 in DIRETTA : azzurri - Serve una goleada per il primo posto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia ed Ungheria, match valido per le Qualificazioni ai Mondiali di calcio a 5: alle ore 16.00, si aprirà con il match tra queste due Nazionali l’ultima giornata di sfide che di concluderà con la sfida tra Bielorussia ed Inghilterra. L’Italia arriva a questo match a quota 4 dopo il ...

Juventus - vincere non basta più : Serve una svolta nel gioco : Prima che si possano creare fraintendimenti, bisogna chiarire subito una cosa: nel calcio conta vincere le partite e la Juventus lo sta facendo. La squadra di Sarri è infatti ancora imbattuta in questa stagione: tra campionato e Champions League, la Juve non ha mai perso. Ma siamo sicuri che alla Juventus basti vincere? La scelta di affidare la panchina a Sarri non sembra dire questo. Juventus: la scelta di Sarri è stato un segno di ...

Schönbon : «Grido del Sinodo : per salvare il mondo Serve una conversione ecologica» : L’arcivescovo di Vienna: «L’uomo da solo non ha la forza di evitare la distruzione del pianeta». Prudenza sui viri probati e passi avanti sul ruolo delle donne

Rai - Roberto Fico : «Riforma è una priorità - Serve maggior lontananza dalla politica» : Roberto Fico Roberto Fico rilancia un proprio cavallo di battaglia: la Rai – dice – va riformata al più presto. In un’intervista rilasciata a Repubblica, il presidente della Camera ha bollato come prioritario il rinnovo del servizio pubblico, parlando della necessità di un “cambio di paradigma“. Non è la prima volta che l’esponente M5S insiste sul punto; sinora, però, le sue parole sono rimaste tali, sebbene ...

LIVE Italia-Bielorussia calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 in DIRETTA : debutto azzurro a Eboli - Serve una vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Bielorussia – La presentazione di Italia-Bielorussia Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Bielorussia, primo incontro del Main Round delle Qualificazioni ai Mondiali 2020 di calcio a 5. Ad Eboli gli azzurri di Alessio Musti andranno a caccia del successo per iniziare con il piglio giusto il proprio percorso iridato. L’Italia ha aperto un nuovo ...

Fico : “M5s diceva fuori i partiti dalla Rai? Serve più coraggio - c’è urgente bisogno di una riforma e di colmare il ritardo” : “Sulla Rai Serve più coraggio: c’è urgente bisogno di una riforma. C’è un ritardo che va colmato”. Il presidente M5s della Camera Roberto Fico, intervistato da Repubblica, ha parlato degli interventi che secondo lui bisogna fare nell’azienda e ha ammesso che la promessa 5 stelle del “fuori i partiti dalla Rai” non è ancora stata realizzata. Proprio ieri i consiglieri di Lega e Fdi in cda hanno criticato ...

Coalizione #cambiamoagricoltura : “Serve una PAC con obiettivi ecologici e climatici ambiziosi per una transzione ecologica della zootecnia” : Rendere davvero sostenibile la produzione zootecnica è una delle sfide più impegnative per l’agricoltura europea. Con la riforma della PAC post 2020 oggi in discussione, dovranno essere incentivate forme e modalità di allevamento più sostenibili, sia per le superfici dedicate, sia per la dimensione produttiva e il numero di capi allevati. Due terzi dei terreni agricoli UE sono dedicati all’allevamento, alla produzione di mangimi e foraggi ed ...

Perché Serve una “via italiana” per le startup : HGli incubatori aiutano le startup a crescere (Getty Images) In un mondo dove è sempre più necessario innovare per agganciarsi alle catene globali del valore, le startup diventano un fattore competitivo imprescindibile. Su questo fronte la Lombardia rappresenta già un territorio molto fertile. Basti pensare all’alto tasso di natalità di startup knowledge intensive: qui ne sono nate circa 20mila tra il 2009 e il 2017, contro le circa 13mila del ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Valentino Rossi - ora Serve il cuore. Una rimonta d’orgoglio per dare un calcio alla crisi : La stagione di Valentino Rossi si sta rivelando sempre più complicata e critica, il Dottore è reduce da due ottavi posti tra Aragon e Thailandia e non sale sul podio addirittura dal GP degli USA (secondo ad Austin, era la terza gara dell’anno). Il centauro di Tavullia fatica a ingranare in sella alla sua Yamaha e paga dazio nei confronti dei compagni di marca che sono decisamente più performanti di lui: Fabio Quartararo è letteralmente ...

Mario Monti vuole tassare ancora : "All'Italia Serve una sana patrimoniale" : Ossessionato dalla volontà di tassare e tartassare gli italiani. Si parla ovviamente di Mario Monti, l'ex premier che ha massacrato Italia ed italiani nel nome dell'Europa. Il Loden torna a dire la sua nel corso della presentazione dell'ultimo libro degli economisti Emiliano Brancaccio e Giacomo Bra