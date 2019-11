Rigore Napoli – La Gazzetta approfondisce e ribadisce | non era rigore

Napoli-Atalanta : interrogazione parlamentare sul mancato Rigore su Llorente : Il pareggio al cardiopalma tra Napoli e Atalanta sta infiammando non solo i tifosi, ma anche il Parlamento. La decisione dell’arbitro Giacomelli di non concedere un rigore dopo un contatto in aerea tra Kjaer e Llorente ha scatenato più di una polemica e il senatore Pd Gianni Pittella, dalla sua pagina Facebook, ha annunciato che presenterà un'interrogazione al Ministro dello Sport Spadafora. Il rigore negato durante Napoli-Atalanta Ieri sera lo ...

Rigore al Napoli : parlamentari bipartisan - intervenga Governo : "Dopo quanto accaduto nella partita Napoli-Atalanta, il Governo assuma iniziative per assicurare a milioni di appassionati di calcio la regolarita' e l'imparzialita' del campionato di Serie A". E' quanto chiedono senatori e deputati di tutti gli schieramenti politici in un'interrogazione al ministro dello Sport presentata sia a Palazzo Madama sia a Montecitorio. Assieme ai primi firmatari, Gaetano Quagliariello (presidente del Napoli Club ...

Napoli-Atalanta - i parlamentari tifosi azzurri presentano un’interrogazione al ministro dello Sport per il Rigore non fischiato su Llorente : L’arbitro Piero Giacomelli “ha negato in maniera plateale un rigore” al Napoli per il fallo di un difensore dell’Atalanta sull’attaccante Fernando Llorente sul risultato di 2 a 1 per i partenopei e “in maniera provocatoria” lo stesso Giacomelli “si è rifiutato di ricorrere alla tecnologia della Var“. Per questo, la squadra di Carlo Ancelotti “è stata palesemente frodata perdendo due punti in classifica e scendendo al quinto posto”. È ...

De Luca : ”Rigore non concesso al Napoli? Ripetitività di certi episodi preoccupante” : De Luca: il direttore ha scelto il gioco di parole ‘VARgogna’ per sottolineare la decisione incomprensibile dell’arbitro In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Francesco De Luca, responsabile delle pagine sportive del Mattino, per parlare della mancata concessione di un calcio di rigore al Napoli contro l’Atalanta. “Il direttore ha scelto il gioco di parole ‘VARgogna’ ...

Napoli-Atalanta finisce in Parlamento : "Il governo intervenga sul Rigore negato" : Un gruppo di deputati e senatori tifosi azzurri ha presentato un'interrogazione al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora

Napoli-Atalanta : gol e polemiche a Fuorigrotta per un Rigore non dato agli azzurri : Nell'anticipo di Serie A delle ore 19 di mercoledì 30 ottobre è andata in scena la partita tra Napoli e Atalanta allo stadio San Paolo di Fuorigrotta che è finita con il risultato rocambolesco di 2-2. Ci sono stati tanti gol, ma anche altrettante polemiche nello scontro diretto per la zona Champions League di ieri sera. Oggetto di discussione un contatto tra Llorente e Kjaer, non punito dal direttore di gara, con l'Atalanta ad andare in gol con ...

Rigore Napoli-Atalanta - la moviola della Gazzetta : “Non è penalty - il motivo” : Rigore Napoli-Atalanta, la moviola della Gazzetta: “Non è penalty, il motivo” Napoli Atalanta Rigore| Il Napoli ha pareggiato per 2-2 contro l’Atalanta, pesano sul risultato le decisioni arbitrali di Giacomelli. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta così quanto accaduto. “Succede tutto all’85’: su cross di Mertens, Llorente cerca il pallone marcato da Kjaer. Lo spagnolo finisce a terra su una ...

Napoli - il Rigore negato per il fallo su Llorente : l'arroganza degli arbitri è imbarazzante : Più che stabilire se quello di Kjaer su Llorente è rigore o meno, è interessante capire perché non è stato rivisto dall' arbitro in campo. L' impressione è che i direttori di gara abbiano depotenziato il Var nel momento in cui hanno pensato che stesse diventando troppo potente. Ormai viene utilizzat

Napoli-Atalanta - Gasperini : “Dal campo sembrava Rigore - riguardando invece c’era gomitata su Kjaer” : “A velocità normale sembrava rigore, ma rivedendo le immagini vedo una grande gomitata sulla faccia di Kjaer, l’immagine è molto chiara. Il VAR ha confermato quello che ha visto l’arbitro. Io sono di parte e accetto”. Sono le parole a fine gara, ai microfoni di Sky Sport, dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. “Davanti c’era un Napoli veramente forte, era difficile contenere la ...

Napoli-Atalanta - scontro Lllorente-Kjaer : la nuova inquadratura scagiona il difensore - non è Rigore! [VIDEO] : Una particolare inquadratura dello scontro fra Llorente e Kjaer in Napoli-Atalanta sembra scagionare il difensore: il braccio largo dell’attaccante ha influito sulla mancata assegnazione del penalty Gol e spettacolo fra Napoli e Atalanta ma anche tante polemiche. Succede tutto nel finale di gara con il Napoli che, in vantaggio 2-1, ha l’occasione di chiudere la gara. Spiovente per Lllorente, contatto in area con Kjaer e tutto ...

Napoli-Atalanta - clamoroso Rigore non fischiato a Llorente : Ilicic segna nella stessa azione : clamoroso rigore non fischiato a Llorente Napoli-Atalanta, al minuto 86′ su un cross di Mertens, il difesnore Kjaer vistosi scavalcato dalla traiettoria della palla, si butta col corpo addosso a Llorente abbattendolo. Il fallo è sembrato netto ma l’arbitro Giacomelli lascia proseguire e nella stessa azione Ilicic in contropiede segna il 2-2. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Koulibaly: “Ghoulam ...

Dal Rigore al gol subito. Il Napoli si infuria - espulso Ancelotti : Succede di tutto nei minuti finali di Napoli-Atalanta. Momenti di alta tensione. Parte tutto dall’episodio che coinvolge Llorente nell’area della Dea. Sembra rigore, ma l’arbitro fa continuare e dall’azione viene fuori il secondo gol di Ilicic. Si ipotizza un fuorigioco ma il Var conferma. Da lì non si capisce più nulla. Viene espulso De Matteis, Ancelotti è costretto ad andare in campo a calmare Insigne. Ma la tensione ...

Marelli : “Il Rigore non c’era. I tifosi del Napoli mi stanno sfinendo sulla questione Zielinski” : Marelli: I tifosi del Napoli mi stanno esasperando sulla questione di Zielinski, ma non sono episodi che hanno qualcosa in comune quello di De Ligt ed il suo In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca Marelli, ex arbitro, sul rigore prima concesso e poi annullato al Napoli dall’arbitro La Penna. Queste le sue parole: “La Penna è un arbitro molto bravo, non lo nascondo. Al ...

Live Spal-Napoli 1-1 : la Var cancella Rigore su Mertens! : È la grande occasione del Napoli: dopo il doppio pareggio di Juventus e Inter, gli azzurri puntano ad accorciare le distanze dalla vetta del campionato nella trasferta di...