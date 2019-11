Le aziende non hanno più nessuno da assumere in Polonia

Reddito di cittadinanza a 500mila siciliani e aziende cercano ma non trovano dipendenti : Mezzo milione di persone in Sicilia beneficiano del Reddito di cittadinanza a fronte di 300 mila domande. Ben 500 mila persone oggi possono vivere tranquilli grazie al provvedimento voluto dal Movimento 5 Stelle. I dati sono stati riportati da direttore generale dell’INPS Sergio Saltalamacchia nel Palazzo della Regione Siciliana durante la presentazione del Bilancio sociale Sicilia. La Sicilia viene dunque superata solo dalla Campania ...

Nas sequestrano più di 32mila uova e chiudono 9 aziende : galline maltrattate ed etichette non tracciabili : galline ammassate in spazi sopraelevati delimitati da reti metalliche. Mangimi in cattivo stato di conservazione, uova vendute per qualità diverse da quelle possedute, prive di tracciabilità o con stampigliature fuorvianti, conservate in condizioni e ambienti non idonei e in alcuni casi anche in strutture abusive. Tutte violazioni riscontrate dai Nas, che nell’ambito di un’operazione per la sicurezza della filiera delle uova a settembre ne hanno ...

La lettera di Di Maio alle aziende : “Trump non vuole colpire l’Italia - troveremo una soluzione” : Dopo l'annuncio dei dazi sui prodotti europei, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio scrive una lunga lettera alle aziende italiane per fare il punto della situazione, ma continua a essere fiducioso: "Non abbiamo ragione di pensare che gli Stati Uniti vogliano colpire il Made in Italy. Abbiamo eccellenze in ogni settore, dall’agroalimentare, all'abbigliamento, alla meccanica ed innovazione tecnologica e sarebbe controproducente anche per gli ...