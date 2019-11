In Russia ora internet è «sovrano» | traffico web controllato dallo Stato

Russiagate - Conte va dal Copasir e poi dichiara : 'Ora dovrebbe chiarire anche Salvini' : Il Premier Giuseppe Conte è stato chiamato a rispondere davanti al Copasir, Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, in merito all'indagine sugli incontri tra i vertici della Giustizia Usa, rappresentati dal ministro William Barr ed i servizi segreti italiani; in particolare si voleva fare chiarezza sul motivo per cui Giuseppe Conte ha autorizzato, sia ad agosto di quest'anno che a settembre, degli incontri così significativi per ...

Roma-BoRussia Moenchengladbach stasera in tv : a che ora inizia e su che canale vederla. Programma - streaming e palinsesto : Oggi (24 ottobre) alle ore 18.55 la Roma scenderà in campo per la terza partita del Gruppo J di Europa League e sfiderà i tedeschi del Borussia Moenchengladbach. Una gara importantissima per i giallorossi che attualmente sono in vetta al girone e con una vittoria farebbero un passo importante verso la fase a scontro diretto. I ragazzi di Fonseca sono ancora imbattuti in questa edizione dell’Europa League anche se non stanno vivendo un momento di ...

Italia-BieloRussia calcio a 5 oggi - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Italia-Bielorussia DI calcio A 5 (24 OTTOBRE), SI COMINCIA ALLE 20.30 oggi la Nazionale italiana di calcio a 5 farà il suo esordio nel Main Round di Qualificazione ai Mondiali 2020, la cui fase finale si terrà in Lituania. Al PalaSele di Eboli (questa sera alle ore 20.30, diretta Raisport +HD), la formazione di Alessio Musti affronterà la Bielorussia nel primo match del proprio raggruppamento. Una sfida ...

Roma-BoRussia Moenchengladbach oggi - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Torna quest’oggi l’Europa League 2019/2020, e lo fa con due italiane in campo, tra cui la Roma di Paulo Fonseca, che affronterà i tedeschi del Borussia Monchengladbach, per una sfida che promette tanto spettacolo e tante reti, specie per la prevista presenza in campo di bomber come Edin Dzeko e Alassane Plea. La sfida si svolgerà come detto quest’oggi, 24 ottobre 2019, a partire dalle ore 18.55, presso lo Stadio Olimpico della ...

Inter-BoRussia Dortmund - Conte alza la voce : “siamo ancora vivi - faremo di tutto per tenerci stretta la Champions” : L’allenatore nerazzurro ha analizzato nel post match la vittoria sui tedeschi, chiedendo ai propri giocatori di non montarsi la testa Prima vittoria in Champions League per l’Inter quest’anno, i nerazzurri superano a San Siro il Borussia Dortmund e si rilanciano in classifica, alimentando le proprie chances di qualificazione agli ottavi. LaPresse/Marco Alpozzi Una prestazione davvero positiva quella fornita da Lautaro ...

BoRussia Dortmund-Inter - quando si gioca la prossima partita? Data - programma - orario e tv : Inter e Borussia Dortmund si sono affrontare questa sera in Champions League, a San Siro è andato in scena un incontro fondamentale per le sorti della fase a gironi di entrambe le formazioni che sono in piena lotta per qualificarsi agli ottavi di finale della massima competizione europea. Le due squadre si sfideranno nuovamente tra due settimane ma a campi invertiti, sarà dunque la compagine tedesca a ospitare i nerazzurri al Westfanlenstadion ...

Russiagate - Conte : “Io ho detto la mia verità - ora Salvini chiarisca su Savoini e su incontri con intelligence e autorità russe” : “Non è mia abitudine attaccare gli avversari politici, non l’ho mai fatto, ma mi sorprende che Salvini pontifichi quotidianamente sulla questione Barr e mi ha sollecitato a chiarirla perché non gli tornava. Credo sia legittima la sua richiesta di chiarimento, così come è legittima da parte degli italiani. A questo punto io la verità chiesta da Salvini l’ho riferita, in sede istituzionale sono stato più dovizioso di particolari, ...

Inter-BoRussia Dortmund stasera in tv : a che ora inizia e su che canale vederla. Programma - streaming e palinsesto : Oggi alle ore 21.00 (diretta tv su Sky Sport) l’Inter di Antonio Conte tornerà in campo per il terzo incontro del Gruppo F della Champions League 2019-2020. La formazione meneghina ha assoluta necessità di conquistare i tre punti per sperare nel passaggio di turno. Il pareggio interno all’esordio contro lo Slavia Praga (1-1) e la sconfitta immeritata (2-1) contro il Barcellona al Camp Nou hanno messo la Beneamata in una condizione di ...

Report e le reazioni dopo la puntata su Russiagate - Gentiloni : 'Ignorarla sarà difficile' : Nella puntata di lunedì sera di Report, in onda su Rai 3, il tema principale è stata il caso dei fondi russi ricevuti dalla Lega, che ha preso il nome di Moscopoli, con una lunga inchiesta sul Carroccio e sull'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini riguardante i rapporti con la Russia. Moltissime le reazioni da parte della politica italiana, dagli ex presidenti del consiglio Letta a Gentiloni passando per lo stesso Salvini. Intanto in ...

Inter-BoRussia Dortmund oggi (23 ottobre) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : oggi mercoledì 23 ottobre (ore 21.00) si gioca Inter-Borussia Dortmund, match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di calcio. Si tratta di una partita fondamentale per i nerazzurri che hanno un solo punto in classifica e scenderanno in campo con l’obbligo di vincere per continuare a sperare concretamente nella qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. I ragazzi di ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : Italia-BieloRussia. Programma - orari e tv : Il turno principale della qualificazione al Mondiale 2020 di Calcio a 5, che si svolgerà in Lituania dal 12 settembre al 4 ottobre 2020, è finalmente ai nastri di partenza. Questa settimana è infatti dedicata alla prima fatica delle squadre europee che tenteranno di avanzare verso il prossimo turno, chiamato élite, nel quale si sfideranno le migliori 16. L’Italia del CT Alessio Musti sarà impegnata nella prima sfida domani, giovedì 24 ...

Inter-BoRussia Dortmund in tv - su che canale vederla : orario - streaming e probabili formazioni : Dopo il pirotecnico successo per 4-3 arrivato con qualche brivido di troppo nel finale a Reggio Emilia contro il Sassuolo, l’Inter è pronta ad affrontare una sfida decisiva per rimanere ancora in corsa per il passaggio del turno in Champions League. Domani, mercoledì 23 ottobre, allo stadio San Siro di Milano va in scena Inter-Borussia Dortmund, incontro valevole per la terza giornata del gruppo F per la massima competizione calcistica ...

Facebook ha scoperto una presunta interferenza della Russia nella campagna elettorale statunitense : Facebook ha annunciato di aver scoperto una presunta interferenza della Russia nella campagna elettorale per le elezioni presidenziali statunitensi del 2020. Il social network ha detto di aver rimosso 50 account di Instagram e un account di Facebook creati in