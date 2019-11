Guida turistica muore uccisa da uno sciame di vespe | il suo corpo recuperato dopo 4

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019) Unaè statada unodigiganti che l’ha punta a morte. È quanto successo in Thailandia al 58enne Sanchai Phao-arun, il cuiè statodai soccorritori solo quattro giorniproprio a causa della massiccia presenza di insetti. La vicenda è avvenuta nel distretto di Mae Ai, al confine con il Myanmar, come riferisce il Daily Mail: secondo quanto ricostruito, l’uomo, unadella zona, stava accompagnando una coppia di turisti in un’escursione nella giungla quando accidentalmente è inciampato ed è caduto sopra un nido digiganti che, disturbate, sono passate all’attacco. I due turisti sono riusciti a fuggire riportando solo alcune punture mentre il 58enne è stato attaccato dagli insetti che l’hanno punto fino ad ucciderlo. Quando i soccorritori, allertati dai turisti, sono arrivati sul ...

