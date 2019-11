Astronomia | c’è acqua sulla cometa interstellare Borisov

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 1 novembre 2019) Sono passati solo pochi mesi dalla sua scoperta ma ha già rapito l’attenzione degli astronomi di tutto il mondo: la2I/è solo il secondo oggettoconosciuto ad aver attraversato il nostro Sistema Solare. Nel 2017, il primo visitatoreidentificato, un oggetto rinominato ‘Oumuamua, è passato a 38 milioni di km dal Sole prima di sfrecciare fuori dal sistema. Gennady, astronomo dilettante della Crimea, ha scoperto per primo lail 30 agosto 2019. Dopo una settimana di osservazioni da parte di astronomi dilettanti e professionisti di tutto il mondo, il Minor Planet Center dell’Unione Astronomica Internazionale ha calcolato un’orbita per lache ha mostrato che proveniva dallo spazio. Finora, tutte le comete catalogate provenivano da un anello di detriti ghiacciati alla periferia del nostro Sistema Solare, chiamato ...

