Sciopero Whirlpool a Napoli | lavoratori in corteo con un "operaio" crocifisso

Whirlpool - Napoli in piazza per Sciopero : 10.29 Massiccia adesione al corteo dello sciopero generale proclamato a sostegno della vertenza Whirlpool a Napoli.In prima fila il sindaco De Magistris e i segretari sindacali. Dagli altoparlanti la canzone "El publo unido", che risuona in questi giorni nelle piazze cilene Nel corteo il fantoccio di un operaio della Whirlpool messo in croce come Gesù Cristo, ma con la scritta Sud al posto di "Inri". La mobilitazione anche se ieri l'azienda ha ...

Sciopero operai Whirlpool : funerale della lavatrice per strade Capitale : Roma – Stabilimenti chiusi e operai in corteo a Roma. Oggi è il giorno dello Sciopero della Whirlpool dopo l’annuncio dell’azienda di voler cedere la fabbrica di Napoli. I sindacati dei metalmeccanici riferiscono della riuscita dello Sciopero con tutti gli stabilimenti chiusi. Alla manifestazione dei lavoratori oltre ai leader di Fiom, Fim e Uilm partecipa anche il segretario della CGIL Maurizio Landini. “No Napoli, no Whirlpool”. I lavoratori ...

Whirlpool - Sciopero per la cessione del sito di Napoli : si fermano tutti gli stabilimenti italiani. A Roma manifestano oltre 1000 operai : tutti gli stabilimenti italiani di Whirlpool si fermano per protestare contro la cessione del sito di Napoli, dove sono impiegati 400 operai. Lo sciopero generale indetto da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil è “riuscito” dicono i sindacati mentre a Roma, per la manifestazione nazionale, sono arrivati oltre 1000 dipendenti della multinazionale degli elettrodomestici. Il corteo – partito da piazza della Repubblica e diretto al ...

