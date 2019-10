Patrimonio dell' Unesco in fumo | Castello di Okinawa in Giappone distrutto dalle fiamme

Rogo distrugge il castello di Okinawa : era Patrimonio dell'umanità : È andato completamente distrutto in un incendio l’edificio principale del castello di Okinawa, nel capoluogo Naha, e considerato patrimonio dell’umanità.Le autorità locali hanno reso noto che le fiamme sono divampate nelle prime ore del mattino di giovedì e poco hanno potuto fare le oltre 10 autobotti dei vigili del fuoco, accorse quasi immediatamente. La polizia ha comunicato che non si conoscono al ...

Giappone : incendio distrugge il castello Shuri di Okinawa - Patrimonio Unesco dell’umanità : Il corpo principale del castello di Shuri, Patrimonio dell’umanità e una delle principali attrazioni di Okinawa in Giappone, è andato completamente distrutto dopo essere stato avvolto dalle fiamme in un devastante incendio le cui origini restano sconosciute. Dal 2000 la struttura era diventata Patrimonio dell’umanità dell’Unesco.Continua a leggere

Incendio distrugge il castello Shuri di Okinawa : Patrimonio dell’umanità divorato dalle fiamme [VIDEO] : divorato dalle fiamme l’edificio principale del castello Shuri di Okinawa, nel capoluogo Naha, Patrimonio dell’umanità. Le autorità locali hanno reso noto che l’Incendio è divampato nelle prime ore del mattino di giovedì e, nonostante sul posto spiano giunte immediatamente oltre 10 autobotti dei vigili del fuoco, ogni tentativo di salvare l’edificio è stato vano. La polizia ha reso noto che non si conoscono al momento le ...

A fuoco tetto della Cavallerizza - Patrimonio Unesco. Soprintendenza : “Incendio si poteva evitare” : Spente le fiamme dalle sei squadre dei vigili del fuoco intervenute alla Cavallerizza Reale, sono in corso le ultime operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell'area a seguito del crollo parziale di una porzione del tetto bruciato. Circa 400 mq di superficie sono andati distrutti. L'incendio e' divampato questa mattina poco prima delle 8 nelle ex stalle ora adibite a magazzino. Nessuna persona e' rimasta ferita. Il prefetto di Torino, ...

Torino - incendio alla Cavallerizza Reale Patrimonio dell'Unesco : non ci sarebbero feriti : Questa mattina un incendio è divampato all'interno della Cavallerizza Reale di Torino. Almeno cinque squadre di vigili del fuoco si sono precipitate sul posto per domare le fiamme che avevano avvolto un'area comprendente anche le scuderie e l'ex circolo dopolavoro. Al momento non risulterebbero feriti. Lo storico complesso architettonico in stile barocco fa parte del patrimonio dell'Unesco. Già nel 2014 la struttura era stata colpita da un ...

Torino - in fiamme il tetto della cavallerizza reale - Patrimonio dell'Unesco : Francesca Bernasconi Le fiamme devastano il terro. Al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio "Si vedono fiamme alte dal tetto della cavallerizza". È questo quanto riferito da alcuni residenti di via Rossini, a Torino, che questa mattina intorno alle 7.30, hanno chiamato i vigili del fuoco. Un incendio, infatti, è scoppiato nell'edificio storico della cavallerizza reale. Da un paio d'ore, le squadre ...

Torino - in fiamme la Cavallerizza Reale : storico complesso Patrimonio dell'Unesco : In fiamme la Cavallerizza Reale, lo storico complesso architettonico nel centro di Torino dichiarato patrimonio dell'Unesco. L'incendio è scoppiato poco prima delle 8 e sta riguardando...

I segreti dei castelli delle Langhe : tre giorni per un tuffo nella storia fra le colline Patrimonio Unesco : Serralunga, Barolo e Magliano Alfieri. Le proposte della Barolo & Castles Foundation per visitare gli antichi manieri accompagnati dai personaggi del passato

Welfare - cresce il Patrimonio delle casse di previdenza private : Negli ultimi cinque anni il patrimonio delle casse di previdenza private ha registrato una crescita continua e costante, passando da 65,6 miliardi

Milioni di pesci morti in Spagna : catastrofe ecologica nel Mar Menor - Patrimonio dell’umanità [GALLERY] : Il ritrovamento di Milioni di pesci morti è il campanello d’allarme di una catastrofe ecologica in atto nel Mar Menor, laguna costiera della regione di Murcia, in Spagna. Ma le cause di questa moria di pesci (vedi fotto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo) sono ancora dibattute. Secondo alcuni, è la conseguenza diretta di una forte ondata di maltempo – quindi naturale – mentre per altri la responsabilità ...

Tre opere idrauliche italiane sono entrate nel Patrimonio mondiale delle opere irrigue : Tre opere idrauliche italiane sono entrate nel patrimonio mondiale delle opere irrigue per decisione dell’ICID (International Commission on Irrigation and Drainage) nel corso del World Irrigation Forum, tenutosi a Bali, in Indonesia; la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento è avvenuta Roma nella sede del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. A diventare “bene dell’umanità” sono due impianti gestiti dal ...

Alla scoperta del Patrimonio minerario della Sardegna : turismo escursionistico in ambiente minerario : “In Sardegna venerdì 18 Ottobre, la stampa potrà con le Guide Ambientali Escursionistiche, entrare nel sito minerario di Porto Flavia. Si tratta di un luogo unico, una miniera, un porto sospeso a metà di una parete rocciosa, da cui parte una lunghissima galleria. Saremo lungo la costa dell’Iglesiente, nella parte sud-occidentale della Sardegna. Un tunnel lungo circa 600 metri, scavato nella roccia dai minatori, sbuca a metà di uno strapiombo che ...

Camminata tra gli olivi con le Città dell’olio : il 27 ottobre itinerari e paesaggi di un Patrimonio millenario : Il millenario patrimonio olivicolo italiano attraverso la storia di un borgo, lo sviluppo di un frantoio, il lavoro quotidiano di un’azienda. L’associazione nazionale Città dell’olio ancora una volta, insieme a 117 Città disseminate in tutta Italia, apre il sipario sul paesaggio degli oliveti per dar vita alla terza edizione della Camminata tra gli olivi. L’appuntamento è fissato per domenica 27 ottobre fra colline, sentieri, terrazze e borghi ...

I nonni Patrimonio dell'umanità : Il 2 ottobre è la festa dei nonni. Quando vado a trovare i miei mi sembra di entrare in un posto sicuro. Un luogo dove ogni oggetto sembra avere una personalissima storia da raccontare. Come se fossero stati collezionati per mostrare l’evoluzione di una famiglia. Le foto dei nipoti - ingiallite dal tempo - fissano le priorità della loro vita. Ci sono anche io immortalato mentre accenno un sorriso (che sarà eterno), ...