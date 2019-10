Non avrei mai creduto di cantare dal vivo un brano di mio nipote

Sabrina Paravicini dopo l’intervento contro il cancro al seno : “Riesco ad alzare il braccio - pensavo che Non l’avrei più mosso” : Sette settimane dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposta per sconfiggere il cancro al seno che l’ha colpita, Sabrina Paravicini sta molto meglio. A dirlo è la stessa attrice ex protagonista di “Un medico in famiglia” in un post su Instagram in cui ha voluto aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute, raccontando tutti i suoi notevoli progressi dal punto di vista fisico. “Sette settimane dopo ...

La gioia di Roger Federer : “pensavo che Non avrei più vinto a Basilea. Lacrime? Le vittorie significano tanto per me” [VIDEO] : Roger Federer vince il decimo titolo a Basilea. Il campione svizzero mostra tutta la sua gioia nel post match versando anche qualche lacrima Battendo Alex De Minaur con un 6-2 / 6-2, Roger Federer ha vinto il suo decimo titolo a Basilea. Il campione svizzero si è emozionato davanti al pubblico di casa versando anche qualche lacrime, spiegando la sua reazione in conferenza stampa: “ho giocato ad un ottimo livello qui a Basilea, sono stato ...

Domenica In - Lucia Bosé : “Dominguin? Si faceva tutte le putt*** ma io Non ero gelosa”. E Mara : “Io gli avrei dato una pizza in faccia” : “Si faceva tutte le puttane“. Così Lucia Bosé, 88 anni, parla del suo grande amore, il torero Luis Miguel Dominguin, ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In. “Lui mi ha tradito fin dal primo giorno dopo il matrimonio”. Mara domanda se la cosa la facesse soffrire o arrabbiare e la Bosé, capelli tinti di blu e un abito verde smeraldo, risponde sicura: “Macché, non ero gelosa. Lui se le trovava dappertutto, ...

Al Bano - la confessione su Romina : “Fosse per me Non l’avrei mai lasciata” : Al Bano torna a parlare in pubblico del suo legame con Romina Power e dell’addio, arrivato più di vent’anni fa e segnato da grandi sofferenze. Una storia d’amore, quella fra il cantante pugliese e l’attrice americana, che ha fatto sognare milioni di fan e che ancora oggi tiene tutti con il fiato sospeso. In tanti infatti sperano che Carrisi e la Power possano tornare insieme. Ad alimentare i gossip sono alcune frasi pronunciate dall’artista di ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “Anche senza l’incidente di Bottas Non avrei fatto la pole” : Non il turno di qualifiche del Gran Premio del Messico che Lewis Hamilton sognava. L’inglese, infatti, non è mai apparso in grado di battagliare ad armi pari con Max Verstappen e le due Ferrari, per cui si è dovuto accontentare della seconda fila. Il campione del mondo ammette che, anche senza l’incidente di Valtteri Bottas, non sarebbe stato in grado di conquistare la pole position, dato che le bandiere gialle hanno costretto tutti ...

Al Bano - torna a parlare dell'ex moglie Romina Power : 'Non l'avrei mai lasciata' : Al Bano Carrisi e Romina Power sono da sempre una delle coppie più amate e seguite del panorama nazionale e internazionale. Durante uno degli ultimi concerti dei due artisti svoltosi in Australia, il cantante pugliese è tornato a parlare del matrimonio naufragato con l'artista italo-americana. Il Leone di Cellino San Marco, incalzato dalla domanda di un fan in merito ad un ipotetico ritorno di fiamma con la Power, ha lanciato una frecciatina ...

Al Bano e la frecciata a Romina che riapre una vecchia ferita : «Tornare insieme? Chiedetelo a lei... fosse per me Non l'avrei mai lasciata» : La musica di Al Bano e Romina ha vinto il tempo e i confini. A 25 anni di distanza dall'ultimo concerto, la coppia di "Felicità" è tornata in Australia per due sere allo...

Elena Santarelli a Domenica In : Non sapevo se avrei rivisto mio figlio dopo l’operazione : Elena Santarelli è stata ospite nel salotto di Domenica In, dove ha raccontato il dramma della malattia di suo figlio Giacomo. Fortunatamente il bambino è riuscito a superare quel momento delicato ed è in via di guarigione definitiva ma i segni di quel passato restano e sono profondi per Elena Santarelli, che ha recentemente scritto un libro i cui ricavi andranno in beneficenza.Nel salotto Domenicale della Rai, la showgirl ha raccontato tutto ...

Caterina Balivo : "Ringrazio Alfonso Signorini per avermi aiutato. Non avrei voluto condurre il più grande pasticciere" : E' una Caterina Balivo a tutto campo quella che ritroviamo in un'intervista concessa al settimanale Grazia. L'impegno di Vieni da me da un anno a questa parte l'ha riconsegnata al vasto pubblico di Rai 1, una delle tante tappe di una carriera ventennale in Rai.Nell'arco di questo lungo periodo sono tanti gli alti e bassi vissuti, la conduttrice li racconta senza filtri, con schiettezza, partendo da una crisi lavorativa che l'ha segnata tempo ...

Al Bano : Romina? Non l'avrei mai lasciata : La coppia composta da Al Bano Carrisi e Romina Power continua a far sognare i fan, almeno sul palcoscenico: i due sono protagonisti di una tournèe in Australia che ha portato anche i figli Yari e Romina Junior ad esibirsi con loro. “Di norma ho quattro coriste, ma tre purtroppo hanno dato forfait per vari motivi personali, e Romina Jr. è arrivata in supporto debuttando come cantante e cavandosela egregiamente – ha raccontato Al Bano al ...

Buffon a 360° : “Conte? Capisco i tifosi - ma Non si deve dimenticare. Sarri è pignolo - senza Psg avrei smesso” : Ospite del Festival dello Sport a Trento, Gigi Buffon ha parlato ai microfoni di Sky Sport di diversi argomenti. Si inizia dalla Nazionale di Mancini. “Mancini sta lavorando benissimo su ragazzi che hanno un grandissimo talento e ora hanno la convinzione di farlo vedere. È un grandissimo risultato, merito a tutti loro”. Si passa poi a Conte, visto come un traditore dai tifosi juventini. “Capisco che possa esserci rimasto ...

Brasile - Neymar tocca quota 100 : “Non lo avrei mai immaginato. Paris Saint-Germain? Adesso sto bene” : L’attaccante brasiliano toccherà le 100 presenze in amichevole contro il Senegal, un traguardo importante che lo esalta Neymar Jr si prepara a toccare quota cento presenze con la maglia del Brasile, lo farà nell’amichevole che i verdeoro giocheranno a Singapore contro il Senegal. AFP PHOTO / Roman Kruchinin / Una partita importante che segna un traguardo davvero storico per il giocatore sudamericano, celebrato alla giovane età ...

MotoGp - Viñales Non nasconde l’amarezza : “sono incazzato perchè avrei potuto fare la pole” : Il pilota della Yamaha recrimina per un errore commesso in curva 1 senza il quale avrebbe potuto ottenere la pole position in Thailandia Soddisfazione per la prima fila ma anche un pizzico di amarezza per un errore, commesso in curva 1, senza il quale Maverick Viñales probabilmente avrebbe potuto ottenere la pole position. AFP/LaPresse Lo spagnolo comunque non si abbatte, sottolineando ai microfoni di Sky Sport MotoGp di avere le idee ...