L’operato del duo Giacomelli-Banti verso il Senato | presentata mozione per chiedere

Com’è la copertura 4G e 4G+ di TIM in Italia? Ecco il report delL’operatore : TIM ha aggiornato "Netbook: la rete per l'Italia" con i dati di giugno 2019, concentrandosi sulla rete fissa ma riportando anche qualche dato sulla rete mobile L'articolo Com’è la copertura 4G e 4G+ di TIM in Italia? Ecco il report dell’operatore proviene da TuttoAndroid.

Tariffe a 28 giorni e modem delL’operatore - quali diritti per gli utenti : chiariamo tutti i dubbi : Hai dovuto pagare Tariffe a 28 giorni o il modem dell’operatore e non sai che fare? Sei in buona compagnia: i forum e le mail della redazione in questo periodo sono affollati di utenti in preda ai dubbi

Perdete ogni speranza se desiderate l’app Iliad : risposta ufficiale delL’operatore : Sarà meglio mollare ogni speranza, almeno per ora, nel caso in cui doveste desiderare l'app Iliad. La compagnia telefonica transalpina, infatti, è l’unica tra quelle di un “certo livello” a non aver mai messo a disposizione questo servizio per gli utenti. Desiderio di concentrarsi su altri aspetti dal punto di vista dello sviluppo software? Possibile, anche se per forza di cose l’operatore non ci fornirà mai una versione dei fatti di questo ...

Genova - L’operatore del 118 guida il parto al telefono. Il piccolo Eugenio nasce in diretta : Sono le ultime fasi del travaglio, il bambino sta per nascere ma la donna si trova ancora in casa. Con lei c’è il marito e non hanno assistenza sanitaria. Chiamano i soccorsi, sta arrivando un’ambulanza, ma il tempo stringe. Allora ci pensa Daniele, operatore del 118 di Genova che al telefono guida Giovanni, padre del piccolo, nelle operazioni di supporto alla partoriente. Tutto va come deve andare, Eugenio nasce e piange ...