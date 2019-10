Kristina Ti | in versione VM18 per Artissima

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 31 ottobre 2019)Ti più hot che mai. È una liaison forse non pericolosa ma certamente ad alto tasso di sensualità quella che lega, la Fiera Internazionale d’Arte contemporanea di Torino in cartellone dall’1 al 3 novembre al Lingotto, e il brand, torinese fino nell’anima,Ti. LA CAPSULE COLLECTION: VM 18, la capsule collection diTiVM 18, la capsule collection diTiVM 18, la capsule collection diTi Cristina Tardito, fondatrice e designer del brand, ha infatti trasformato il suo store di Via Maria Vittoria, sempre a Torino, in uno «scabroso» spazio espositivo, modellato sui sempre intriganti temi del desiderio e della censura, nel quale accogliere, la nuova limited edition di lingerieTi: 13 capi sexy, strong ma femminili, pensati per donne che sanno sedurre tanto con il corpo quanto – anzi, ...