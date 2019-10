NBA – Nets - problemi di spogliatoio legati a Kyrie Irving? La risposta del playmaker : “ho sbalzi d’umore ma sono me stesso” : problemi di spogliatoio in casa Brooklyn Nets? Kyrie Irving finito al centro di diversi rumor legati a degli atteggiamenti poco professionali I Brooklyn Nets sono una delle squadre più interessanti in ottica presente e futura. In attesa che la prossima stagione ritorni in campo Kevin Durant, la squadra è sulle spalle di Kyrie Irving che ha avuto un inizio di stagione particolare. L’ex playmaker dei Celtics è finito al centro di ...

Ci sono problemi sulla linea dell’Alta velocità tra Roma e Napoli : Da poco dopo le 5 di questa mattina ci sono problemi sulla linea ferroviaria dell’Alta velocità, in particolare tra Roma e Napoli. Si tratta di problemi dovuti a un non meglio definito «inconveniente tecnico agli impianti di circolazione» vicino a

Fertilità maschile - gli inquinanti nel cibo possono creare problemi : La fertilità maschile dipende (anche) da quello che mangiamo. Gli inquinanti nel cibo, infatti, possono avvelenare gli spermatozoi. Ogni anno, in media, ingeriamo 250 grammi di plastica e pesticidi, sostanze che oltre ad avere possibili conseguenze negative sulla salute in generale possono comportare anche effetti sulla fertilità maschile che vanno da una riduzione del numero di spermatozoi a un calo nella loro motilità e nella ...

Luca Sacchi - Gabrielli : “Indagine non racconta la storia di due poveri ragazzi scippati. A Roma ci sono problemi? Sì - ma non è Gotham City” : Non è una storia “di due poveri ragazzi scippati”. Il capo della Polizia, Franco Gabrielli, commenta così le polemiche politiche seguite all’omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ucciso mercoledì sera con un colpo di pistola alla testa a Roma. Accreditando così la pista della “rapina anomala” che farebbe pensare a uno scambio di droga finito male. “Parliamo – ha sottolineato Gabrielli – di una vicenda ...

Allerta ISS sigarette elettroniche 'Solo per vigilare' - ma in Italia non ci sono problemi : Il richiamo a vigilare è partito dallo Snap, Sistema Nazionale di Allerta Precoce, su segnalazione dell'Osservatorio Europeo sulle droghe e tossicodipendenze; Allerta di secondo grado su una scala di 3, che riguarda "lievi danni alla salute", da rintracciarsi esclusivamente sulle sostanze nocive che vengono utilizzate negli apparati per lo svapo. Fino ad ora i casi di malattie polmonari che si possono collegare all'uso di sigarette elettroniche ...

Ansia - depressione - problemi cognitivi - demenza senile : tra le cause ci sono obesità e diabete : I chili in eccesso non sono dannosi solo per la forma fisica, ma anche per la salute del nostro cervello. Il dottor Vincenzo Liguori, biologo e nutrizionista, spiega attraverso la propria pagina Facebook come il mantenimento del peso forma non sia solo necessario da un punto di vista fisico ed estetico, ma anche per evitare declino cognitivo. Rifacendosi ad uno studio pubblicato sull’US National Library of Medicine – National ...

Poliziotti uccisi in questura a Trieste. Sequestrate armi e fondine - il sindacato : «Ci sono stati problemi» : All'indomani della sparatoria all'interno della questura di Trieste emergono dettagli più precisi su quanto accaduto in quei minuti drammatici in cui hanno perso la vita due giovani...

Poliziotti uccisi in questura a Trieste. Sequestrate le fondine - il sindacato : «Ci sono stati problemi» : All'indomani della sparatoria all'interno della questura di Trieste emergono dettagli più precisi su quanto accaduto in quei minuti drammatici in cui hanno perso la vita due giovani...

I problemi del traffico urbano si possono risolvere con il trasporto intelligente : Si chiama Eradiate il progetto finanziato dalla Commissione Europea e coordinato dalla Slovacchia, che ha stretto collaborazioni tra i migliori ricercatori del trasporto intelligente. I risultati sono nuovi sviluppi nel trasporto urbano intelligente, supporto di veicoli di risposta alle emergenze e app per un trasporto passeggeri più fluido attraverso le città. Il problema da risolvere è legato all’inquinamento atmosferico in molte aree ...

Kylie Jenner e Travis Scott si sono lasciati?/ "Problemi di fiducia e stili di vita" : Kylie Jenner e Travis Scott, amore finito o solo una pausa? Una fonte vicina alla coppia 'problemi legati ai loro stili di vita stressanti'.

Facebook e Instagram sono down : problemi di accesso - con i post e con le Storie : Facebook non funziona e anche Instagram non funziona, cosa sta succedendo? Sempre più persone stanno segnalando in queste ore diversi problemi riscontrati con le applicazioni e i siti di Facebook e Instagram, che non funzionano e quindi sono down, in gergo tecnico. Al momento non si conoscono ancora le cause ma potete stare tranquilli, non è un […] L'articolo Facebook e Instagram sono down: problemi di accesso, con i post e con le Storie ...

Emma Marrone - gravi problemi di salute : "sono serena - siatelo anche voi" : Dopo il messaggio che annunciava uno stop per gravi problemi di salute Emma Marrone ha deciso di allontanarsi dai social, ma rassicura i sui fan

F1 - Juan Pablo Montoya su Vettel : “I suoi problemi sono tecnici e non psicologici” : Non è sicuramente un momento facile per Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari, aspramente criticato dopo la brutta gara disputata a Monza (sede dell’ultimo round del Mondiale 2019 di F1), sta pagando dazio nei confronti del suo compagno di team Charles Leclerc. Il monegasco, vincitore degli ultimi due round iridati a Spa (Belgio) e nel Tempio della velocità, pare aver trovato la “chimica giusta” con la SF90 al contrario del team-mate. La ...

Il Giornale : Elmas rivelazione. I problemi di Koulibaly sono legati all’assenza di Albiol : Su Il Giornale la disamina della partita del Napoli contro la Samp, ieri al San Paolo. La vittoria è merito del “solito Ciro”, che fa la differenza e mette al sicuro i tre punti. “Lui crea, Elmas conserva: il baby turco è la rivelazione della gara, lucido e spavaldo in ogni giocata, barriera insuperabile che nemmeno per un attimo fa notare l’assenza del mastino titolare Allan”. Se il primo tempo fosse terminato 3-3, ...