Rischio voto | tregua sulla manovra | Conte e Pd frenano Di Maio

Bordoni : non abbiamo partecipato al voto - delibera mette a Rischio posti lavoro : Roma – Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia, si è espresso sulla messa in liquidazione di Roma Metropolitane: La delibera passata ieri nell’Assemblea Capitolina, riguardante la messa in liquidazione di Roma Metropolitane, è un atto per noi politicamente inaccettabile e che dà la misura di quanti danni questa amministrazione si appresta a fare oltre a quelli già perpetrati. La città è allo sbando, invece di migliorare le ...

Brexit - è il giorno del voto alla Camera. Ma c’è il Rischio di un nuovo rinvio : Il premier Johnson: è tempo di decidere. Intanto però prende quota un emendamento che invita a prendere tempo. E il popolo del no torna in piazza per chiedere un secondo referendum

Il voto in Israele - nello spoglio testa a testa Netanyahu-Gantz : Paese ancora a Rischio paralisi : Il primi dati dello spoglio rovesciano gli exit poll: al 29,5% il Likud del premier uscente mentre il partito Blu Bianco di Benny Gantz è al 24,4%. Secondo le proiezioni di Canale 12 nessuna coalizione raggiunge la maggioranza dei seggi

Osservatori con telecamere e Rischio ritardi - Israele al voto per la seconda volta in sei mesi : Quasi 6,5 milioni di elettori chiamati alle urne, ma si teme una bassa affluenza. Netanyahu: ha ragione Trump, sono elezioni incerte. Verso una Knesset bloccata